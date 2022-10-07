日經：全球逾600多家企業機密文件出現在中國網站 包括蘋果、豐田

據《日本經濟新聞》周五 (7 日) 報導，全球超過 660 家企業內部機密文件，疑似被上傳到百度 (09888-HK) 等中國企業營運的檔案分享平台，包括蘋果 (AAPL-US) 和豐田汽車的設計圖，恐撼動經濟安全。

報導指出，在中國「百度文庫」、「豆丁網」、「道客巴巴」等檔案分享平台，可搜尋到許多企業的內部機密文件。使用者將文件檔案上傳，可從其他瀏覽者獲得金錢或點數。

日本經濟新聞是和資安公司 GMO Cyber Security by Ierae 合作，利用英文「confidential」或中文簡體「机密的」等關鍵字搜尋，發現 2019 年之後，至少有 617 家日本企業或組職、還有全球製造行業營收排行前 50 名當中的 46 家企業，有產品規格書或設計圖等外流。

像是豐田的「購入零件品質保證手冊」、日立用來提交給客戶的產品提案、蘋果的電腦零件製造工序，其他還有半導體設計圖和供應鏈的參加企業名冊等。

熟悉智慧財產權的律師遠藤誠指出，「技術會從設計圖當中遭到竊取，技能知識會從研修文件當中遭到竊取」。

對於這樣的現象，豐田沒有作出評論，但表示有定期監視相關網站。三菱電機則表示，這類網站誘發內部文件外流風險。蘋果則未回應。

對此現象，百度文庫表示，依照使用規則，在收到來自用戶的有效通知後，會遵從法律或規定進行刪除等合理處置；並表示他們在接獲用戶投訴後，每年刪除超過 120 萬份文件，尊重他人智慧財產權。在百度文庫上有超過 10 億份的文件檔案。

不過，Ierae 順從性研究部長山下潤一表示，文件刪除以受害企業提出申請為前提，也有前後耗時 1 個月的案例；且若又被上傳，那麼單次刪除就沒太大效果，有許多企業都選擇放棄。

過去在 2013 年時，企業內部文件出現在百度文庫的問題，就曾經引起話題。Ierae 表示類似問題在後來曾經一度減少，但是估計日本的受害企業在 2020 年有 148 家，2021 年更增加到 216 家。

日本公安調查廳有定期性的監視相關網站，並掌握日本國內約有 10 家企業的重要企業機密可能出現外流。負責相關業務的人士有向企業提出警告，不過也強調文件的刪除，到頭來還是必須由權利人提出申請。

相關問題不論是日本官方或民間都無法有效解決，在中國執業的律師分部悠介認為，平台業者有負起責任的必要。

美國谷歌 (GOOGL-US) 有利用 AI 人工智慧技術，刪除影音分享平台 YouTube 上頭的不當影片；而雅虎則是在發現惡質情況時，會停止問題帳號的使用。而百度方面對於該公司提供的檔案分享平台上出現企業內部文件、以及自主刪除的問題方面，則是未作出回應。