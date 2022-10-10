美股第3季財報季本周開跑 蘋果將成重要指標

新一輪財報季即將來襲，華爾街基本上持悲觀態度；投資人認為需要特別關注蘋果的業績表現，因其是全球經濟的風向球。

本周，包括摩根大通 (JPM-US)、花旗 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 在內的多家大型銀行將發布第 3 季財報業績。在成本持續上升、利率上升擠壓需求、美元走強削減海外收入的情況下，投資人將深究企業經營的任何蛛絲馬跡。

今年以來，標準普爾 500 指數已經下跌超過 24%，可能創下 2008 年金融危機以來的最差年度表現。

根據 MLIV Pulse 最新調查，724 名受訪者中超過 60% 表示，本輪財報季將推動史指進一步下跌。在 7 日暴跌徹底粉碎了人們的希望後，這代表美股的低迷走勢並沒有結束的跡象。

約 70% 的受訪者預計標普指數的本益比將跌至 2020 年 14 倍的低點，25% 預計將跌至 2008 年的低點 10 倍。目前的預期本益比約為 16 倍，低於過去 10 年平均水平。約半數受訪者預計估值將進一步下跌。

華爾街現在擔憂，由於通膨仍然居高不下，已暴跌的股市並未對 Fed 激進收緊政策帶來的所有風險進行充分定價。隨著 Fed 堅持大舉升息，經濟前景不可能很快改善，在這個過程中可能會對經濟成長和企業獲利產生影響。上周五 (7 日) 發布的非農就業數據顯示，勞動市場仍然強勁，增加了 Fed 下個月再次大幅升息的可能性。

華爾街對本輪財報季表現的態度基本上比較悲觀。

FactSet 的數據顯示，分析師將標普第 3 季獲利預期調降了 6.8%，是 2020 年第 2 季以來的最大降幅。分析師也調降了對第 4 季和 2023 年表現的預期。

花旗策略師預計，2023 年全球獲利將同比減少 5%，與低於趨勢水平的全球經濟成長和通膨上升水平相一致。花旗對美國、歐洲和全球的評級降調度超過升幅，其中對美國的評級降幅最大。

受訪者們還預計，通膨和經濟衰退將成為本季財報電話會議的主要關鍵字。只有 11% 的受訪者認為，CEO 會提及「信心」這個詞，凸顯出黯淡的經濟前景。

雖然悲觀情緒瀰漫，未來財報表現可能仍有超出預期的驚喜空間。巴克萊銀行策酪師考烏 (Emmanuel Cau) 表示，由於名目成長率仍然很高，財報結果應該不太可能是一場「災難」，但他們也對獲利前景是否具有建設性表示懷疑。

摩根大通私人銀行全球策略師佛勒 (Madison Faller) 認為，隨著估值預期的下降，投資人將急於更多押注 Fed 將暫停升息周期。

投資人普遍認為，需要特別關注蘋果 (AAPL-US) 的業績表現，因其是全球經濟的風向球。蘋果將於 27 日公布財報。

MLIV Pulse 的調查顯示，60% 受訪者認為蘋果至關重要。蘋果是史指權重最高的公司，人們認為它的財報將提供一系列經濟指標的變動線索，如消費者需求、供應鏈、美元飆升的影響以及利率上升。

摩根大通以 25% 的關注度位居第二，微軟 (MSFT-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 也獲得了相當多的關注度。

另外，在當前嚴峻的宏觀經濟環境下，近 40% 的受訪者傾向於投資價值型股票，23% 傾向於投資成長型股票。當利率上升時，成長型股票的獲利前景會變得更加脆弱。

然而，37% 的受訪者對於這兩個類別都沒有選擇，反映出花旗量化策略師的觀點：股市已「明顯轉向防禦性」，開始反映出經濟衰退的風險。