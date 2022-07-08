第2季財報季將起跑 投資人焦急等待企業對衰退前景看法

隨著美國企業在未來幾周公布第 2 季業績，愈來愈擔心經濟衰退的投資人將急切地想聽取高管們的說法，如何在成本上升的情況下保持需求穩定。

對可能出現的經濟衰退的擔憂已經推動了美股大幅拋售，導致標準普爾 500 指數在上半年出現 1970 年以來的最大跌幅，但今年的獲利預期基本保持不變。

這引發一些投資人的疑問，即當前的獲利預期是否反映出這些擔憂，並且能否足夠強勁以支撐市場。

Ingalls & Snyder 駐紐約資深投資組合策略師格里斯基 (Tim Ghriskey) 表示，「雖然第 2 季業績可能不錯，但總體前景可能非常保守。」

華爾街一些大型銀行財報將在下周公布財報，非正式地展開財報季，摩根大通將於下周四 (14 日) 公布財報。

對於第 2 季，分析師預計標準普爾 500 指數成分股的整體獲利將較去年同期成長 5.6%，而 4 月初的預期為成長 6.8%，而預計 2022 年全年獲利將成長 9.5%，4 月初的預期為 8.8%。

然而，這些預測在某種程度上被能源部門扭曲了，在油價大漲後，能源類股的第 2 季獲利預計將暴增逾 220%。根據 Refinitiv 的數據，如果排除能源股，第 2 季獲利預計將較一年前下降 2.4%。

投資人一直擔心，聯準會 (Fed) 為抑制通膨而採取的激進升息周期，可能會使經濟陷入衰退。

Fed 主席鮑爾上周在歐洲央行會議上表示，Fed 在經濟放緩程度可能超過控制通膨所需的程度上「存在風險」。

商品和其他成本一直在上漲，企業一直在努力應對這些物價上漲，試圖安排有多少可以轉嫁給消費者或自行吸收。

在已經發布財報的企業中，美光科技 (MU-US) 預計本季營收將下降，引發對晶片業需求的擔憂。

Nike (NKE-US) 預測本季營收低於預期，因為它預計會有更多折扣。

估值更依賴未來現金流的科技股和成長股一直是受利率上升擔憂影響最嚴重的股票之一。

Meta Platforms (META-US) CEO 扎克伯格最近告訴員工，要為經濟的嚴重衰退做好準備。其股價在第 2 季下跌了 27%。

蘋果 (AAPL-US) 第 2 季股價下跌約 22%，將於 7 月 28 日公布業績。而 Alphabet (GOOGL-US) 上季股價也下跌 22%，預計將於 7​​ 月 26 日公布業績。

雖然能源價格上漲預計將拖累航空公司和其他運輸業者以及一些工業公司，但對能源個股有利。雪佛龍 (CVX-US) 將於 7 月 29 日發布財報。

高盛 (GS-US) 最近以需求擔憂為由，調降了對包括蘋果在內公司的獲利預期。

隨著股市拋售，估值已經下跌。Refinitiv 數據顯示，截至 7 月 1 日，標準普爾 500 指數的 12 個月遠期本益比為 1​​6.1，與 16 左右的長期平均水平一致；而 12 月底時為 22.1。

雖然股指下跌讓估值對一些投資人更具吸引力，但其他人則擔心獲利預期的前景。

Northwestern Mutual Wealth Management Company 資深投資組合經理人斯塔基 (Matt Stucky) 表示，本益比已經下降，「下一隻掉下來的鞋子通常是賣方調降獲利預期。」