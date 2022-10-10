美加強對中晶片管制 全球半導體股齊跌

美國上周對中國祭出新的晶片出口管制措施後，全球半導體股周一（10 日）全倒，以中國的半導體類股跌最深。最新進展加深市場對美國超級財報季慘澹開局的預期，也引發投資人對該產業低迷遠未結束的擔憂。

中國晶片股領頭羊中芯國際 (0981-HK) 周一港股收跌 4%，創 5 周以來最大跌幅，小型股跌幅更為慘烈，華虹半導體 (1347-HK) 重挫 9.4%、復旦微電 (1385-HK) 大跌 20%，創 2020 年 7 月以來最大跌幅。

上海股市的韋爾半導體 (603501-CN) 與和深圳股市的卓勝微電子 (300782-CN) 聯袂跌逾 6%。此外，中國大型科技公司阿里巴巴 (9988-HK)(BABA-US) 和騰訊 (0700-HK) 股價也受波及走低。

美國方面，繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US) 與全球第二大處理器製造商超微 (AMD-US) 盤前分別跌 0.8% 與 1.16%。費城半導體指數上周五收盤重摔 6.1%，台積電 ADR(TSM-US) 收跌逾 6%。

歐洲半導體股周一同樣走跌，半導體設備商艾司摩爾（ASML）(ASML-US) 盤中挫跌 2%，另外兩家晶片製造商英飛凌與意法半導體分別跌 1.8% 與 1.3%。

美國上周五推出新措施，限制對中國出口用於人工智慧和超級運算的特定類型晶片，並對任何中企出售半導體設備施加更嚴格規定。另外，美國還把更多中企列入「未經核實名單」，意味著美國供應商向這些企業實體出售技術時，將面臨新的阻礙。

中國外交部發言人毛寧上周六表示，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓。

花旗集團分析師 Laura Chen 在報告中寫道，美國的新禁令不只會對中國半導體產業造成負面影響，還會間接影響全球半導體製造商的長期商機。

AJ Bell 分析師 Danni Hewson 表示，晶片限制將阻礙中國晶片產業發展，破壞中國眾多成長計畫，並可能阻礙東西兩國的創新。未來幾天內可能會有多家公司董事會將召開高層會議，談論美國出口管制的造成影響。

野村控股分析師 David Wong 在報告中表示，限制措施「對中國而言是個重大挫折」，對全球半導體業者也是個「壞消息」，而中國本土化的努力可能也「面臨風險，因為可能無法使用台灣和南韓的先進晶圓代工廠」。

不過有分析師認為，全球最大代工晶片製造商台積電 (2330-TW) 受到的影響有限，因為該公司大部分高級晶片訂單都來自蘋果 (AAPL-US) 與高通 (QCOM-US) 等美國客戶，但還是有約 10% 至 12% 的收入來自中國。

南韓上周六也預估，三星和 SK 海力士在中國現有的晶片生產的設備供應不會有重大中斷。