Q2美股財報季起跑 華爾街投行點出四大風險

美股 Q2 財報季本周揭開序幕，隨著經濟放緩擔憂體現於大宗商品價跌之上，加上強勢美元使企業海外獲利承壓，摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩)、花旗 (Citigroup) 等投行分析師點出美股可能面臨的四大風險。

考量到今年美股開局不佳，投資人滿心期盼強勁的企業財報能夠為美股提供支撐，但部分人士擔心，在歷經後疫情時期的持續性反彈後，若企業獲利表現令人失望，美股很可能失去最後一項支撐因素。

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 資料顯示，截至周一 (11 日)，標普 500 企業每股淨利 (EPS) 增長預期升至 5.5%，高於一個月前的 5.3%。其中，前 18 家企業獲利都將優於預期，按市值計算權重最大的幾家公司均名列前矛。

儘管如此，FactSet 表示，第二季獲利表現僅低空過關的企業，恐拖累整體獲利增長，使美企獲利增速創下 2020 年第四季以來最慢。

強勢美元

展望未來，大摩首席股票策略師 Michael Wilson 依舊看空。他在周一 (11 日) 發布報告示警，強勢美元恐對第二季企業獲利帶來意想不到的阻力。

大摩策略師團隊指出：「從股票角度來看，美元走強將對許多大型跨國公司的獲利形成重大阻力，尤其當企業早已深陷在成本通膨和需求放緩等壓力之中。

整體來看，美國企業約三成的營收來自海外，強勢美元代表企業將因為匯率而產生匯兌損失，避險成本也越來越高。

Wilson 認為標普 500 的獲利修訂值和美元走強之間存在負相關，若以年為基礎，在其他條件相同的情況下，美元每上漲 1 個百分點，都會對 EPS 增長率造成 0.5% 個百分點的影響。

明年衰退風險更大

花旗股票策略師上周五 (8 日) 發布報告，預計下半年的美國經濟將更加穩健，但衰退風險有可能發生在 2023 年。

不過，若第二季財報如花旗料想般具有彈性，則有望在短期內帶動美股反彈，花旗並稱，一年多前開始飆升的通膨可能有助於刺激獲利，因為企業可對產品和服務採取更高的定價策略。

企業獲利難超去年

正如瑞信 (Credit Suisse) 策略師 Jonathan Golub 所說，隨著全球經濟開始重新開放並加速增長，企業獲利在去年第二季出現驚人反彈。FactSet 數據顯示，2021 年標普 500 指數企業 EPS 年增率高達 90% 以上。

然而，去年第二季的強勁表現，代表今年美股企業獲利恐因高基期而面臨挑戰，尤其市場預期第二季企業 EPS 增長率僅為 5%。

利潤空間遭壓縮

企業獲利面臨的另一項潛在威脅為利潤空間遭到壓縮，這在通膨急遽攀升的時期較難以避免。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師團隊指出，受通膨提振，第二季標普 500 企業營收估年增 15%，但更高的投入成本恐使利潤率縮水至 12.2%。更重要的是，若排除能源業 239% 的營收增長，今年企業利潤恐將萎縮 3%。