2022臺灣氣候行動博覽會 富邦金邀請民眾奔向綠色Run For Green

2022 臺灣氣候行動博覽會 10 月 7 日至 10 月 9 日隆重登場,時值富邦金控「Run For Green」倡議計畫滿週年,富邦金控結合今年博覽會展出主題「Race to Zero 勇敢淨零.全速前行」,富邦金控打造流線跑道造型展區,推出永續森林體驗區、Run For Green 體感互動跑步挑戰賽、樂高風格積木樹,吸引民眾現場感受 Run For Green 的永續精神,與富邦一起奔向綠色,也期待透過富邦的企業影響力,加速實踐淨零碳排及永續生活目標。

2022 臺灣氣候行動博覽會富邦金控展區以四大馬拉松賽道靈感進行設計並打造 LED 體感遊戲,透過遊戲互動鼓勵民眾加入 Run For Green 跑步植樹行動;同時富邦金控也舉辦氣候對話論壇,以「生活小事、地球大事」為主題,邀請古典音樂團體「笑哈哈 LOL」- 江老師、Eric 擔任主持人與富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生副總對談,從貼近民眾生活的低碳行動出發,分享日常生活及創作過程中實踐的低碳心法,現場互動熱烈。

富邦金控自 2021 年提出「Run For Green」ESG 倡議計畫,至今年 10 月底將滿一周年,期間持續於金融及非金融兩大層面發揮企業影響力。金融方面,富邦金控旗下四大子公司皆有具體行動,包含:富邦人壽首創「Work for Green」業績連結永續機制,號召同仁響應植樹復育行動;台北富邦銀行落實綠色低碳營運,實施「分行無紙化電子簽章服務」與「綠色採購」;富邦產險為台灣最大綠色保險業者,業務涵蓋太陽能、陸上風力發電、離岸風電廠等保險計畫,並協助農漁民因應分散極端氣候風險,保障糧食安全;富邦證券於美股下單平台揭露環境、社會、治理等 ESG 等評分面向,讓用戶可隨時掌握個股 ESG 評價與趨勢等,展現實踐永續承諾的決心。

富邦金控更於今年成為碳核算金融聯盟會員 (PCAF)、加入亞洲投資人氣候變遷聯盟 (AIGCC)、參與氣候行動 100+(Climate Action 100+) 倡議,正式成為 1.5°C 企業升溫目標 (Business Ambition for 1.5°C) 及奔向淨零行動 (Race to Zero Campaign) 的一員。9 月底富邦金控成為 RE100(Renewable Energy 100) 百分之百再生能源倡議的成員,並通過科學基礎減碳目標 (SBT) 審查,展現全速奔向綠色的決心。

非金融方面,「Run For Green」計畫上線屆滿一周年,富邦已於全台 7 縣市 (新北 / 桃園 / 台中 / 彰化 / 台南 / 高雄 / 花蓮) 累積種下 7 萬 3 千棵樹,並將持續在全台各地持續為跑者種樹。同時,自 2020 年起富邦金控主動響應聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 之運動拯救氣候倡議行動 (Sports for Climate Action),結合企業贊助資源與賽事單位合作,今年更進一步推動綠色轉型並於冠名主辦的賽事與運動場域中力行減碳,同時帶領旗下球隊共同參與。

此外,富邦也持續協助合作夥伴綠色推動轉型,臺北馬拉松即響應富邦「Run For Green」精神,於 2022 年獲英國標準協會(BSI)頒贈 ISO 14067 碳足跡盤查認證,創全球馬拉松首例。富邦金控並於 9 月中至 12 月 31 日祭出多項「綠色」大獎推出為期 4 個月的線上「富邦永續森林遊戲」,透過線上與線下生活互動邀請民眾響應永續生活。

展望未來,富邦將透過金融力量實踐永續行動,同時也透過非金融面向的各項綠色作為,號召更多民眾關注減碳議題,持續致力 Run For Green、發揮企業正向影響力,成就臺灣邁向 2050 淨零碳排目標!