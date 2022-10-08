蘋果新供應鏈名單出爐、國安基金不退場、出口翻黑 本周大事回顧

蘋果公布最新 2021 會計年度供應鏈名單，台廠三進六出，但也顯示蘋果持續扶植紅色供應鏈、擴大非中地區布局的趨勢，而國安基金 7 月進場後本周也公布護盤狀況，已砸下 112 億元護盤，且暫不退場，另一方面，財政部公布 9 月出口年增幅由正轉為衰退；以下是本周大事回顧：

蘋果新供應鏈名單出爐 台廠三家納入、六家遭剔除名單

蘋果 (AAPL-US) 近期公佈 2021 會計年度供應鏈名單，據統計，本年度台廠共有三家納入、六家被剔除，值得注意的是，台廠雙鴻 (3324-TW)、康控 (4943-TW) 去年才被納入供應鏈，但今年蘋果公布名單上卻榜上無名，已遭剔除供應鏈名單。

今年加入的台廠包含台耀科技 (Taiwan Powder Technologies)、SMT 供應商台表科 (6278-TW)，以及鍵盤 MTS(薄膜觸控開關) 大廠科嘉 - KY (5125-TW)，而遭移除的則有雙鴻、康控、良維 (6290-TW)、致伸科 (4915-TW)、瑞儀 (6176-TW)、金箭印刷等。

延伸閱讀

台廠三進六出 雙鴻、康控只加入一年就榜上無名 / 增陸 ODM 廠聞泰 蘋果扶植紅色代工鏈方向未變 / 變化透露三大考量 擴大非中地區布局

蘋概三王 9 月營收亮眼 台積電、鴻海 Q3 皆創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 9 月營收受惠蘋果新機處理器拉貨升溫，營收達 2082.48 億元，續站穩 2000 億元水位，但較上月小幅滑落 4.5%、年增 36.4%，寫單月次高，終止連兩個月創高紀錄，第三季營收 6131.42 億元，季增 14.8%、年增 47.85%，創新高，也優於原先財測預期，累計前三季營收達 1 兆 6383.59 億元，年增 42.6%。

鴻海 (2317-TW) 同樣在 iPhone 新機上市帶動下，9 月營收衝上 8223.23 億元，月增 83.18%、年增 40.39%，創單月新高紀錄，第三季營收 1.74 兆元，季增 15.62%、年增 24.4%，則寫同期新高，累計前三季營收 4.66 兆元，年增 13.66%，也創下歷年同期最佳。

大立光 (3008-TW) 9 月營收則達 51.03 億元，創 22 個月來新高，月增 14.88%、年增 22.31%，第三季營收 134.77 億元，也改寫近七季以來新高，季增 39.3%，年增 12.52%，累積前三季營收爲 332.85 億元、年減 1.84%。

國安基金砸 112 億元護盤、虧 8.16 億元 繼續護盤暫不退場

根據國安基金委員會 6 日公布第三季財報，截至 9 月底、進場 57 天共斥資 112.08 億元，累計報酬為負 8.16 億元，不過和其他股市相比，國安基金進場期間台股僅下跌 0.42%，仍發揮穩盤效用。

考量全球情勢不穩，國安基金將繼續進場護盤，暫不退場。

9 月出口翻黑 Q3 出口值 1211 億美元同步衰退

財政部 7 日公布 9 月進出口統計，單月出口規模 375.3 億元、年減 5.3%，是 2 年來首次翻黑；第 3 季出口 1211.1 億美元、季增 3.4%，累計前 9 月規模 3677.6 億美元、年增 13.5%。

雖然第三季仍較去年同期增加 3.4%，但卻比主計總處預估減少 7 個百分點，更較第二季減少 3.7%，是近 7 年來首次出現「旺季不旺」，且極可能延續到第四季。

美國鷹派升息 南山人壽淨值比慘跌至負數、6 家低於 3%

美國快速升息，壽險業面臨淨值危機，金管會 3 日透露，根據各家壽險公司 9 月底自結淨值比，南山人壽 9 月底淨值比已轉為負 0.59%，另外還有 6 家低於法定標準 3% 以下。

防疫雙險理賠達 1135 億元 已有 5 家產險增資共 687 億元

金管會 4 日公布，防疫險理賠達 890.03 億元、疫苗險理賠 245.09 億元，防疫雙險合計已理賠 1135.12 億元。其中，因為理賠重壓，使承保防疫險的前 6 大產險公司中，已有 5 家向金管會申請增資、合計 687 億元。

9 月製造業 PMI 連 3 個月緊縮 中經院示警景氣已趨緩

中經院 3 日公布台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，受庫存壓力影響，9 月的 PMI 指數下跌 2.3 個百分點，降至 44.9%，已是連續 3 個月緊縮，但近 2 個月指數跌幅收斂，中經院院長張傳章表示，目前短期景氣擴張動能已有趨緩跡象，但中長線仍有諸多不確定性需要觀察。

OPEC + 宣布每日減產 200 萬桶穩油價

石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 5 日同意每日減產 200 萬桶替 11、12 月的石油供應設下目標，此為 2020 年以來最大幅度減產，旨在阻止全球經濟疲弱導致的油價下跌，然而 OPEC + 減產加劇與美國間的緊張關係。另外，OPEC + 也宣布不再逐月開會，下次會議將於 12 月 4 日召開。