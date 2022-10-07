鉅亨美股雷達：投資人關注非農數據 AMD第三季初步財報慘

美股重要看點：

美今日將公布非農新增就業、失業率數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.849 %。美股期貨週五 (7 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.17%，標普 500 期貨跌 0.01%，那斯達克 100 期貨跌 0.30%。

美國將公布 9 月非農就業新增人數，目前市場預期為 25 萬人，前值為 31.5 萬人，這項就業數據也將成為美國聯準會 (Fed) 官員升息參考依據的一部份

Fed 今年以數十年來最激進的升息行動來抑制通膨，展現堅定的抗通膨決心。該行上月連續第三度升息 3 碼，使基準利率來到 3-3.25% 區間，並且預期今年還會再升息 4-5 碼 (100-125 個基點)。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 直言，下次會議前發布的任何就業和通膨數據，不足以改變他和多數 Fed 官員對 11 月再次大幅升息的看法，他還表示，目前通膨尚未取得具有意義且持久的進展，Fed 明年初必須繼續升息。

Fed 理事庫克（Lisa Cook）周四（6 日）首次發表談話，她表態支持 Fed 的收緊貨幣政策路徑，認為可能需要進一步升息和一段時間的政策限制才能降低通膨。

庫克表示，由於目前的通膨率仍遠高於 Fed 的 2% 長期目標，因此要恢復穩定物價可能要持續升息，然後在一段時間內保持政策的限制性，直到 Fed 確信通膨率明確朝著 2% 目標回落。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月非農新增就業人數 (萬)，預估 25，前值 31.5

美國 9 月失業率 (%)，預估 3.7，前值 3.7

重要個股動態：

美國半導體大廠 AMD 週四 (6 日) 盤後公布第三季初步財報成績慘烈，受到個人電腦 (PC) 需求疲軟與供應鏈問題影響，營收估計僅達 56 億美元，遠低於 AMD 此前預測的 67 億美元 (±2 億美元)。

AMD 指出，受到 PC 市場弱於預期，以及整個 PC 供應鏈採取重大庫存調整措施影響，導致處理器出貨量減少，連帶客戶部門營收遜於預期。另外，毛利率低於預期主因是用戶端處理器出貨量和平均售價 (ASP) 下降。

AMD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (6 日) 表示，在即將到來的假日購物季之前，將在其美國業務中雇用 15 萬名全職、季節性和兼職員工。

隨著送禮旺季的臨近，加薪可能有助於企業在緊俏的美國勞動市場中吸引和留住員工。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

國際信評機構標普全球評級 (S&P Global Ratings) 週四 (6 日) 將美國電動車巨頭特斯拉評級從從「BB+」升至投資等級「BBB」，這是特斯拉首個投資級評級。

標普全球評級週四表示，由於特斯拉產量改善，前景展望穩定，因此將特斯拉評級從「BB+」上調至「BBB」。

另外，特斯拉執行長馬斯克周四 (6 日) 晚間推文表示，等待已久的第一台 Semi Truck 純電動卡車，即將在 12 月 1 日交車給百事可樂。