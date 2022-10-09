〈觀察〉原料藥廠擺脫火災陰霾 產線重建露曙光

〈觀察〉原料藥廠擺脫火災陰霾 產線重建露曙光。(圖:AFP)
〈觀察〉原料藥廠擺脫火災陰霾 產線重建露曙光。(圖:AFP)

過去兩年國內原料藥廠發生祝融之災，隨著廠房重建進度逐步露出曙光、擺脫火災陰霾，營運同步回升，旭富 (4119-TW) 預計年底前總產能將提升 1 倍，明年第一季則會回升至 90%；生泰 (1777-TW) 產能已恢復至 6 成以上，新廠預計明年上半年投產。

旭富 2020 年底發生大火，除了靠著未受損的原料藥與製成品出貨給客戶外，也向其他藥廠租廠房、設備，原預期災後重建進度約 1-2 年、今年底前兩棟廠房產能可以全部恢復，不過期間面臨疫情缺工、設備交期遞延、進駐時程延宕等因素，導致產能建置速度放緩。

目前兩棟廠房中，A 廠占整體產能 50%，今年第三季產能已提升至 40%；另一棟 V 廠預計 10 月開始貢獻，初步產能可恢復至 20-25%，合計兩座廠的產能將恢復至 60-65%，明年首季整體產能將回升至 90%。

除了既有兩棟廠房外，旭富也建置新廠觀音廠，最快明年完工，2024 年上半年試量產，初期建置 2 條產線，以及消防、水電、潔淨室及倉儲等系統，未來將逐步擴增 2 條產線、共 4 條。

生達集團旗下原料藥廠生泰去年 5 月廠房發生火警，7 座廠房中有 4 座遭損毀，因此緊急把麻醉劑等關鍵原物料，轉往未遭損毀的 3 座廠房生產，此外，不到半年的時間客戶陸續完成藥品確效認證，與旭富相比營運回溫較快。

生泰持續進行廠房重建工程，預計第四季底前會先有一座廠房完工、投產，以局部麻醉劑產線為主，其他兩座廠房則會陸續完工，規劃明年上半年完成，整體營運將顯著好轉。

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