Fed暴力升息3碼 美國舉債支出10年增2.1兆美元

聯準會週三 (21 日) 宣布升息 3 碼，連續第三度大規模升息，此舉可能引發經濟衰退之外，還可能對美國政府與其財政產生嚴重後果。

聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾央行年會頻頻提及前聯準會主席伏克爾 (Paul Volcker) 之名，顯然想仿效 1980 年代初期伏克爾勇往直前的激進升息作風。

一如市場預期，聯準會週三升息 3 碼，未來還會持續進一步升息，今年底將基準利率升至 4.25% 以上，明年終端利率預估中值上修至 4.6%，高於之前市場預計的 4.5%。

不過，美國聯邦預算問責委員會 (CRFB) 最新調查顯示，聯準會僅本週的升息 3 碼的舉措，就會在未來十年增加 2.1 兆美元的聯邦赤字。而聯準會未來一系列升息，將讓聯邦赤字更進一步擴大。

前聯準會主席沃爾克激進升息具有優勢，因為當時美國國債都處於較低水平，僅佔美國國內生產毛額 (GDP) 的 30% 左右，如今，總債務已激增至 GDP 的 120% 左右。

鮑爾稱，美國經濟軟著陸的機率降低 (圖片：AFP)

根據美國財政部數據顯示，美國未償公共債務總額中近 31 兆美元，約有 24.35 兆美元是公眾持有的債務，6.6 兆美元是政府內部持有的債務。

CRFB 總裁 Maya MacGuineas 指出，近年來不負責任的財政政策使聯準會的工作變得更加困難，這一挑戰讓美國陷入經濟衰退的可能性更高。

MacGuineas 稱：「美國歷年來政府有兩個非常魯莽的過度借貸時期，而我們不應該這樣做，包括前總統川普時期簽署的 2017 年減稅與就業法案，以及拜登政府最近的支出都推動當前創紀錄的美國債務。」

MacGuineas 稱，雖然需要聯準會升息來幫助對抗通膨，但聯準會每次升息都意味著政府債務的利息支付要高得多。美國財政政策可推動通膨朝著正確的方向發展，這意味著不要頒布諸如學生貸款豁免之類的法案和行政命令，這些都會使財政赤字上升，只會加劇需求壓力。