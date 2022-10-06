市場明顯壞訊號！Fed隔夜附買回操作飆至2.4兆美元新高 

聯準會隔夜附買回操作 (RRP) 規模週三 (5 日) 創下 2.4 兆美元歷史新高紀錄，成為市場最明顯的壞訊號之一。

隔夜附買回操作 (RRP) 為聯準會根據合格抵押品投放現金給主要交易商，使聯邦基準利率維持在目標區間附近的一種手段，這本質上是一種短期貸款，規模較大的銀行和其他金融機構越來越多地轉向 RRP 工具來存放過剩現金，以賺取隔夜拆款的利息。

隨著聯準會啟動升息循環初始階段，金融市場動盪和波動，標準普爾 500 指數連續第三季暴跌，投資機構正在轉向風險更低、回報更安全的途徑。

鑒於隔夜附買回操作工具的安全性，吸引越來越多的資金流入。RRP 規模週三來到 2.4 兆美元歷史新高紀錄，高於 9 月 28 日達到 2.367 兆美元，高於 9 月 22 日的 2.359 兆美元。

截至 9 月 22 日，RRP 工具支付的隔夜利率為 3.05%，高於 9 月 22 日的 2.30%，創下 2013 年以來的最高，利率的增加限制現金供應並有助於改善通膨。

隔夜附買回操作 (RRP) 規模創新高，成為市場明顯利空訊號之一 (圖片：AFP)

美國財政部一直在將其現金餘額從 2022 年初的約 1.6 兆美元縮減至約 3000 億美元。自今年 3 月以來，專家們一直在預測 RRP 的使用將增加，以幫助使現金供應水平正常化。

聯準會在 7 月利率會議上指出，根據短期投資供應和貨幣市場基金的需求，RRP 工具的使用量可能會持續增加。

然而，每當銀行與投資機構求助於聯準會 RRP 工具，都是經濟不穩定的明確指標。回顧歷史，2007 年附買回交易市場壓力導致金融恐慌，隨之而來 2008 年出現金融危機。

由於投資機構堅持使用可靠的現金以度過當前經濟不確定性，RRP 規模創新高紀錄成為市場最明顯的壞訊號之一。