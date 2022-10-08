就業市場未見降溫 Fed下月將繼續升息75基點

周五 (7 日) 公布的備受關注的非農報告顯示，聯準會 (Fed) 今年以來大幅升息對美國勞動市場的降溫作用效果甚微，因此看來幾乎肯定會在下個月連續第 4 次升息 75 個基點。

與 Fed 政策利率掛鉤的期貨定價顯示，Fed 在 11 月 1 日至 2 日會議上將其政策利率由目前 3%-3.25% 調升至 3.75%-4% 的可能性為 92%。

這個比率高於非農報告發布前的約 85% 的可能性。該報告顯示雇主上月增加 26.3 萬個工作崗位，失業率從 3.7% 降至 3.5%。

對於打算放緩勞力需求作為其對抗通膨核心的 Fed 來說，這是錯誤的方向，通膨正以目標 2% 的 3 倍速度成長。

Fed 今年提高短期借貸成本的速度比 1980 年代以來的任何時候都快，除減輕經濟壓力，也在緩解物價壓力。

較高的利率明顯冷卻了炙手可熱的房市，在疫情前兩年，供應稀缺推動房價上漲超過 40%。然後隨著房貸利率上升到近 7%，房屋銷售放緩，房價漲幅也急劇放緩。

本周稍早的一份報告顯示，8 月職位空缺大幅下降，加上 Fed 和其他央行升息導致的全球股市波動，在某些方面引發了 Fed 將很快放緩甚至停止升息的期望。

Fed 政策制訂者一直反對這種說法，宣稱他們降低通膨的工作雖將帶來痛苦，但還遠未完成。周五的就業報告更強化了這個觀點。

TD Ameritrade 駐芝加哥首席交易策略師克魯茲 (Shawn Cruz) 表示：「如果正在思考暫停升息或立場轉向等其他事情，他們會直截了當地告訴你目前沒有這種打算。」「人們只是一再試圖說服自己。就像你在騙我或者是騙你自己一樣，似乎很多人都在騙自己說 Fed 會停止升息。」