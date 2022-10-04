〈三星先進製程報捷〉目標5年先進晶片產能大增2倍 環球晶將受惠

三星電子積極佈局先進製程技術，追趕龍頭廠台積電 (2330-TW)(TSM-US)，目標 5 年後先進晶片產能成長 2 倍以上；隨著三星大舉衝刺先進製程產能，未來主要擴產據點將鎖定美國德州，與其合作關係密切的環球晶 (6488-TW)，德州新廠計畫也緊鑼密鼓推進中，受惠三星擴產，也將共同搶食先進晶片商機。

因應韓國客戶需求，加上韓國政府鼎力支持，環球晶 2019 年在當地建 12 吋新廠，三星直接簽下 5 年長約與預付款，加上日韓貿易戰推升韓國在地化供應聲浪，也為環球晶與三星埋下合作關係更緊密的種子。

在美國補貼半導體製造回流本土的晶片法案公布實施後，三星就宣布將長期投資美國德州，計畫 20 年內投資 1921 億美元，擴建晶圓代工業務，等同平均每年斥資約 96 億美元擴產，但三星也強調並不保證一定會付諸實行，目前仍在評估長期計畫的可行性。

三星德州泰勒廠擴建計畫已如火如荼展開，近期將動土，預計 2024 年投產。而環球晶德州 12 吋新廠也正規畫中，包括工程設計與簽約等都在進行，預計 11 月動工，未來將成美國最大 12 吋矽晶圓廠。隨著三星啟動美國擴建計畫，環球晶也將雨露均霑。

三星電子旗下晶圓代工部門宣布將於 2027 年量產 1.4 奈米晶片，目標 2027 年晶圓代工事業營收要較 2021 年水準成長 2 倍。儘管當前全球經濟遭遇逆風，仍計劃 5 年後將先進晶片產能增加 2 倍以上，以滿足強勁需求。