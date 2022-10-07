〈美股早盤〉美9月非農數據強勁增添Fed升息預期 主要指數開低走低

美國 9 月非農新增就業人數成長強勁且失業率回落，透露就業市場穩健，留給聯準會 （Fed）有更多大幅升息的餘地，美股主要指數周五（7 日）開低走低。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 400 點或近 1.4%，那斯達克綜合指數跌逾 260 點或 2.4%，標普 500 指數跌近 1.9%，費城半導體指數跌 3.8%。

備受市場矚目的美國 9 月非農數據出爐，結果顯示就業市場仍相當強勁，提供聯準會（Fed）繼續大幅升息對抗數十年來新高通膨的動力，與此同時也再次狠狠地給市場對 Fed 轉鴿的預期潑了盆冷水。

根據 9 月非農就業報告，新增就業人數報 26.3 萬人，超乎市場預期的 25 萬人，前值為 31.5 萬人，失業率從 8 月的 3.7% 降至 3.5%，另外平均薪資年增率較前值 5.2% 略降至 5%，市場預期為 5.1%，而平均薪資月增率持穩在 0.3% 不變，勞動參與率也維持在 62% 左右的水準。

通常情況下就業狀況或薪資強勁上漲是一項正面因素，然而當今的美國經濟環境看來這是項負面消息，因為 Fed 正在加快腳步平抑數十年來的高通膨率。報告公布後美股指數期貨全面跳水。

美國下周四（13 日）將公布通膨重磅數據 9 月消費者物價指數（CPI），市場目前預估 9 月 CPI 年升 8.1%，前值為 8.3%；核心通膨率年升 6.5%，前值 6.3%，就預估數據來看，市場認為通膨仍然根深蒂固且降速緩慢，然而這也意味著 Fed 將更加大力升息應對。此外同日 Fed 最新的會議紀要也將出爐。

本周多名發表談話的 Fed 官員仍維持一致鷹派立場，認為有必要繼續升息降低通膨，否則假以時日通膨將越來越難控制，屆時要犧牲的成本與付出的代價將比現在重大。從官員談話中也可得知，市場期待的轉鴿派或降息已是無望。

截稿前，根據芝商所（CME）FedWatch Tool 數據，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 3 碼的機率升至 77.6%，升息 2 碼（50 個基點）的機率降至 22.4%。

截至台北時間周五（7 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

超微 (AMD-US) 早盤下跌 6.54%，至每股 53.41 美元

美國半導體大廠 AMD 第三季初步財報成績慘烈，受到個人電腦 (PC) 需求疲軟與供應鏈問題影響，營收估計僅達 56 億美元，遠低於 AMD 此前預測的 67 億美元 (±2 億美元)，表晶片市場需求已呈現疲軟的情況。

AMD 第三季財報初估營收為 56 億美元，雖然年增為 29%，但相較上一季仍是下降 15%；此外，毛利率將降至 50% 左右，也低於 54% 的預期。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 1.05%，至每股 100.35 美元

Google 母公司 Alphabet 執行長皮查伊（Sundar Pichai）周五出訪日本，他表示隨著亞太地區蓬勃發展，Google 計劃到 2024 年前於日本投資 1,000 億日元（約新台幣 218 億元），其中大部分資金用於設置資料中心。與此同時，Google 還以其他方式支持日本企業，例如以 Google for Startups Campus 幫助企業家成立新創公司。

DraftKings(DKNG-US) 早盤上漲 8.23%%，至每股 17.29 美元

根據外媒報導，迪士尼 (DIS-US) 旗下運動頻道 ESPN 將與運彩公司 DraftKings 達成新的大型合作關係。據悉，該協議將讓 ESPN 透過日益成長的博彩業合法浪潮中獲利鋪平道路，不過目前雙方合作細節尚不清楚。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月非農新增就業報 26.3 萬人，預期 25 萬人，前值 31.5

美國 9 月失業率報 3.5%，預期 3.7%，前值 3.7%

美國 9 月平均每周工時報 34.5 小時，預期 34.5，前值 34.5 小時

美國 9 月平均每小時薪資年增率報 5%，預期 5.1%，前值 5.2%

美國 9 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 9 月勞動參與率報 62.3%，預期 62.4%，前值 62.4%

美國 8 月批發庫存月增率終值預期 1.3%，前值 1.3%

華爾街分析：

布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）外匯策略主管 Win Thin 表示，Fed 在 11 月升息 3 碼已經是板上釘釘的事，甚至 12 月再升息 3 碼也是有可能的。

22V Research 創始人 Dennis DeBusschere 表示，9 月的非農數據是一份糟糕的報告。新增就業人數增加、失業率回落，再加上強勁的整體數據，這可以稱得上是「鷹派」的就業數據。

Dreyfus-Mellon 首席經濟學家 Vincent Reinhart 表示，只有當宏觀經濟數據釋出夠多的負面消息，才意味著 Fed 能放緩收緊貨幣政策步伐。