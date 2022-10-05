韓元貶值效應 南韓晶片製造商一年多來首度看好獲利能力

南韓晶片製造商本季對獲利能力的看法轉趨樂觀，為一年多來首見，原因是韓元迅速貶值，可望提振海外獲利。

南韓國際貿易協會（KITA）周三（5 日）公布的調查顯示，晶片出口商第 4 季獲利能力指數為 112.6，遠高於前季的 77.7。數據介於 90 和 110，表示企業信心信號渾沌，數字超過 110 則代表樂觀。

如今晶片製造商正努力因應提高原物料成本的通膨壓力，而對資產負債表改善預期，凸顯韓元貶值帶來的意外出口收益。

KITA 研究員 Estella Kim 說：「升幅令人驚訝，最大因素可能是貨幣」。KITA 在 8 月下旬至 9 月上旬期間進行調查，當時韓元正面臨賣壓。

今年來韓元在亞幣中表現僅優於日元，這給南韓央行帶來壓力，迫使其在下周開會時，考慮再度大幅升息。

統計廳周三公布的數據顯示，南韓 9 月消費者價格指數（CPI）較一年前攀升 5.6%，升幅比 8 月的 5.7% 小，也符合經濟學家預期，為通膨觸頂最新跡象。最新數據可能會加劇央行下周是否大幅升息的辯論。

根據 KITA 的調查，第 4 季的晶片價格展望也升至 138.6，高於第 3 季的 80.5。整體出口商信心則降至 84.4。