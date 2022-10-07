〈美股盤後〉等待非農就業數據 道瓊失守30000點大關

美國非農就業數據公布前夕，華爾街消化聯準會鷹派言論，美債殖利率攀升，美股週四 (6 日) 震盪走低，公用事業、房地產等防禦性類股重挫，能源股一枝獨秀，四大指數收盤盡墨，道瓊收跌逾 340 點，失守 30000 點大關，連續兩個交易日收黑。

數據顯示，美國勞工部公布上週初領失業金人數報 21.9 萬，高於市場預期的 20.3 萬與修正後前值 19 萬，為自今年 7 月以來第三次攀升，不過初領失業金人數仍近歷史低點，顯示就業市場依然穩健。

政經方面，全球投資人聚焦即將公布的 9 月非農就業報告，該報告將幫助投資人評估聯準會是否會改變其鷹派升息計畫。 接受《道瓊》調查的經濟學家預估，就業人數增加 275,000 人，失業率保持在 3.7%，而強於預期的數據可能恐令聯準會更激進升息。

聯準會週四持續堅守鷹派立場，明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，聯準會尚未完成降低通膨任務，距離停止升息仍有很長的一段路要走。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 預測，到明年春季，基準利率可能來到 4.5%-4.75%。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也一再主張勞動力市場依然火熱，聯準會應持續升息。

烏俄戰爭未歇，歐洲深陷能源危機之際，印尼舉行的 G20 峰會即將在下月登場。美國總統拜登除了有意與習近平會面，拜登也在週四透露，不排除在 G20 期間與俄羅斯總統普丁會面。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.20 億例，死亡數突破 655 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源板塊一枝獨秀，公用事業、房地產和必需消費品板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 驚險收紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.66%；Meta (META-US) ) 漲 0.065%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.0099%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.54%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.97%。

道瓊成分股普遍疲弱。3M (MMM-US) 下跌 3.52%；IBM (IBM-US) 下跌 2.79%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.74%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.82%；開拓重工 (CAT-US) 漲 0.24%。

費半成分股逾半走低。應用材料 (AMAT-US) 跌 1.23%；AMD (AMD-US) 跌 0.13%；高通 (QCOM-US) 漲 0.31%；德儀 (TXN-US) 跌 0.75%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.66%；美光 (MU-US) 跌 0.20%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.60%。

台股 ADR 全數滑落。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.37%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.33%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.68%。

企業新聞

美國半導體大廠 AMD 週四盤後公布的第三季初步財報成績慘烈，受到個人電腦 (PC) 需求疲軟與供應鏈問題影響，營收估計僅達 56 億美元，遠低於 AMD 此前預測的 67 億美元 (±2 億美元)。AMD (AMD-US) 週四收黑 0.13% 至每股 67.85 美元，盤後受此消息拖累，其股價應聲跳水超過 4%。

推特 (TWTR-US) 下滑 3.72% 至每股 49.39 美元。特斯拉 (TSLA-US) 走低 1.11% 至每股 238.13 美元。

美國德拉瓦州法院原訂於 10 月 17 日審理推特起訴馬斯克一案，但由於馬斯克有意推進收購案，法官將庭審延期至 10 月 28 日，要求雙方在美東時間 10 月 28 日下午 5 時之前完成交易，否則將於 11 月開庭審理此案。

馬斯克傳出數週前就收購推特一案積極協商尋求折扣 (圖片：AFP)

推特週四向馬斯克下最後通牒，要求馬斯克應該在 10 月 10 日完成收購交易，但馬斯克拒絕對潛在交易日期做出任何承諾。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.66% 至每股 145.43 美元。法國監管機構週四宣布將蘋果的反壟斷罰款從 11 億歐元降至 3.7 億歐元，由於法國法院決定撤銷一項與蘋果操縱價格有關的指控，連帶降低罰款比率。

Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.0099% 至每股 101.42 美元。Alphabet 旗下 Google 週四發布首款智慧型手錶 Google Pixel Watch、新一代的智慧型手機 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 等新品。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 21.9 萬人，預期 20.3 萬人，前值 19 萬人

美國上周續領失業金人數報 136.1 萬人，預期 134.5 萬人，前值 134.6 萬人

美國 9 月挑戰者企業裁員人數報 2.9 萬，前值 2.04 萬

美國 9 月挑戰者企業裁員裁員年增率報 67.6%，前值 30.3%

華爾街分析

Glenmede 私人財富投資長 Jason Pride 表示：「市場一直在慢慢消化聯準會的訊息，美國央行可能進一步升息將經濟推向衰退，以降低通膨率，我們認為市場還沒有完全意識到這一點。在經濟衰退期間，平均企業獲利下降 15%。」

不過 Morningstar 策略師 Dave Sekera 相對樂觀預測：「在可預見的未來，經濟增長將保持低迷，可能要到 2023 年下半年才會開始重新加速，但我未預測經濟衰退。」

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示：「大多數人都認為本週初美股上漲是一場熊市反彈，反彈的持久性備受質疑。不管是企業 CEO、小企業主、消費者還是投資人的信心普遍脆弱，但從反向投資角度來看，普遍的悲觀其實是個樂觀訊號，但股市波動很難預測。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主