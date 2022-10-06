分析師：OPEC+減產效果有限 WTI油價恐暴跌至65美元

石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 週三 (5 日) 宣布從 11 月起每天將減產 200 萬桶以維持油價，不過分析師認為 OPEC+ 減產計畫無法保證價格會繼續攀升，因為需求和地緣政治擔憂正衝擊油價，預測 WTI 油價不升反降，可能來到每桶 65 美元。

由於需求擔憂日益迫近，西方國家和俄羅斯在烏克蘭戰爭上的摩擦持續不斷，OPEC+ 週三宣布從 11 月起每天將減產 200 萬桶以維持油價。

從 OPEC+ 轉變為現在自疫情開始以來首次舉行實體會議，這也引發人們對重大政策轉變的猜測。鑑於全球經濟疲軟導致石油需求下降，這可能表明 OPEC+ 正系統性地減產。

OPEC+ 週三還表示將不再舉行每月會議，而是每六個月舉行一次會議，下一次會議定於 12 月 4 日舉行。

此次減產是新冠疫情爆發以來規模最大的一次，11 月交割的 WTI 原油期貨價格週三上漲 1.4%，收每桶 87.76 美元，自 9 月 14 日以來最高收盤價。12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.7%，收每桶 93.37 美元，為 9 月 14 日以來最高收盤價。

OPIS 全球能源分析部主管 Tom Kloza 表示，OPEC + 減產最終僅達到每日 80 萬至 90 萬桶的有限效果，因為許多卡特爾 (cartel) 不具備提高產量的合理能力。市場上原油將每日減少約 190 萬桶，而美國戰略儲油 SPR 銷售約為每桶 100 萬桶，實際減產效果將來到每日約 85 萬桶。

Path Trading Partners 首席市場策略師 Bob Iaccino 研判：「當觀察油價走勢時，我仍然認為它會走弱。再看看中國斷斷續續封鎖的需求擔憂，考慮到全球潛在的衰退前景，需求預計將會急劇下降。」

Iaccino 預計：「控制油價的將是 OPEC+，但如果真如預測的那樣出現全球經濟衰退，需求就會持續下降，因為這次減產將一直持續到 2023 年 12 月。」

Iaccino 認為：「OPEC+ 希望油價來到每桶 100 美元，但我仍然認為 WTI 原油衝高至每桶 100 美元之前會先暴跌至每桶 65 美元。」