馬斯克和推特傳即將結束法庭之戰

《路透社》週三 (5 日) 引述消息人士報導，全球首富馬斯克和推特即將達成終結訴訟案的協議，最快日內將公布結果。

馬斯克律師團隊已在週一致函推特 (Twitter) 指出，只要推特願意撤告，馬斯克願依原協議以 440 億元完成收購。推特週二回應，公司有意以每股 54.2 元的條件出售，但尚未立即同意撤告。

美國德拉瓦州衡平法院 (Delaware Chancery Court) 主審法官 Kathleen McCormick 週三表示，目前還沒有收到推特與馬斯克提交暫停訴訟的文件，現階段將持續推進 2022 年 10 月 17 日開始的庭審。

據悉，馬斯克和推特正如火如荼展開撤銷訴訟的協商。消息人士稱，由於馬斯克將於美東時間 10 月 6 日至 7 日在德克薩斯州奧斯汀法院回答有關該收購交易的問題，這帶來了時間壓力，為推特提供談判的籌碼。

馬斯克和推特正如火如荼展開撤銷訴訟的協商 (圖片：AFP)

由於馬斯克提到本次收購持續的前提條件之一是收到槓桿收購部分的融資。消息人士指出，馬斯克和推特有望達成終結訴訟案的協議，但這可能不包括融資條款。

推特股東代表透過律師致函法官 McCormick，稱馬斯克應該被要求支付大量押金，以防止馬斯克再次違背完成收購的承諾，律師 Michael Hanrahan 在信中表示，馬斯克還應當就延遲完成交易的利息承擔責任。

推特 (TWTR-US) 經歷昨日兩位數的噴漲後，其股價收黑 1.37% 至每股 51.30 美元。特斯拉 (TSLA-US) 收低 3.46% 至每股 240.81 美元。