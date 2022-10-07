歐盟發問卷 調查微軟收購動視是否阻礙對手競爭

《路透》報導，根據一份歐盟文件，歐盟反壟斷監管機構正詢問各家遊戲開發商「微軟是否會受激勵而阻止競爭對手訪問動視暴雪的熱門遊戲」。

歐盟反壟斷監管機構將於 11 月 8 日前針對微軟 (MSFT-US) 以 690 億美元收購《決戰時刻 (Call of Duty)》製造商動視暴雪 (ATVI-US) 的作出初步決定。

歐盟文件顯示，歐盟競爭執法者的問題包括：對於本已是美國軟體巨擘的微軟來說，動視暴雪大量用戶數據是否會為微軟在電腦和主機遊戲的開發、發布和分銷上帶來競爭優勢。

微軟收購動視暴雪為迄今遊戲產業最大筆交易，微軟可望藉由該交易強化對騰訊和 Sony 的競爭地位。

在下個月做出決定後，歐盟委員會預計將展開為期四個月的調查，突顯監管機構對大型科技公司 (Big Tech) 收購的擔憂。

監管機構也詢問遊戲開發商、發行商和分銷商，若他們透過微軟 Xbox 與其雲端遊戲串流服務 Game Pass 銷售主機和 PC 遊戲，那麼該交易是否會影響他們對價格或其他條件與微軟磋商的能力。

監管機構還想知道，若該交易通過後，市場上是否還有足夠的替代供應商，以及微軟決定製作動視暴雪遊戲，僅 Xbox、Games Pass 和微軟雲端遊戲串流服務上獨家可用的情形。

此類排他性條款是否會強化微軟 Windows 操作系統的競爭力，以及若動視暴雪加入其 PC 作業系統、雲端運算服務和電玩相關的軟體工具後，會令微軟在電玩遊戲產業更具優勢。

監管機關也詢問業者，《決戰時刻》系列對主機遊戲分銷商、電腦上的第三方多遊戲訂閱服務，以及雲端遊戲串流媒體服務提供商的重要性。

該問卷調查包含約 100 個問題，詢問那些最有可能受該交易影響的競爭對手，例如 Nvidia (NVDA-US) 的 GeForce Now、Sony 的 Playstation、谷歌的 (GOOGL-US) Stadia、亞馬遜 (AMZN-US) 的 Luna，以及臉書 (META-US) 的 Gaming 平台。受訪對象可在 10 月 10 日前回答。