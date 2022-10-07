Fed理事庫克亮鷹爪 支持繼續升息對抗頑強通膨

美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）周四（6 日）首次發表談話，她表態支持 Fed 的收緊貨幣政策路徑，認為可能需要進一步升息和一段時間的政策限制才能降低通膨。

庫克表示，由於目前的通膨率仍遠高於 Fed 的 2% 長期目標，因此要恢復穩定物價可能要持續升息，然後在一段時間內保持政策的限制性，直到 Fed 確信通膨率明確朝著 2% 目標回落。

她認為，在當前的情況下，由於通膨預期風險偏向上行，因此政策判斷必須基於經濟數據中的通膨是否以及何時回落，而非僅只是預估。

她進一步提到，儘管大多數的預測都顯示未來幾年在降通膨方面能取得相當大的進展，但重要的是需考慮到通膨動態是否已持續發生變化，而這讓 Fed 的預測變得更加不確定。

另外庫克表示她完全支持 Fed 過去三次會議上的超前部署政策，每次大幅升息 3 碼（75 個基點）。儘管降通膨過程會帶來一些痛苦，但如果無法恢復物價穩定，未來要降通膨的難度與痛苦將大幅提升。

值得注意的是，雖然庫克談到某種程度上放慢升息步伐是合適的，但並未透露自己在下次會議傾向的升息幅度，她認為政策路徑應取決於 Fed 將通膨降回 2% 目標的進展。

到目前為止庫克的發言與其他 Fed 官員如出一轍的鷹派，粉碎市場對 Fed 轉鴿派的希望。庫克對經濟不平等以及對經濟成長影響的研究，曾讓分析人士認為她可能支持放慢升息步伐，避免對就業市場造成嚴重破壞。

接下來美國 9 月非農就業數據將於周五（7 日）公布，市場預估新增就業人數為 25 萬人，前值為 31.5 萬人，而備受矚目的 9 月消費者物價指數（CPI）將於下周四（13 日）公布，市場預估 9 月 CPI 年增 8.1%，前值為 8.3%。

市場反應

美股主要指數在庫克發表鷹派言論後跌幅加深，截稿前，道瓊工業指數下跌近 1.2%，那斯達克綜合指數跌近 0.7%，標普 500 指數跌 1%，費城半導體指數跌近 0.4%。美國 10 年期公債殖利率與美元指數續升，分別報 3.814% 與 112.070。

根據芝商所（CME）FedWatch Tool 數據，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 3 碼的機率為 74.7%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 25.3%。