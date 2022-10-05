IT支出放緩 微軟獲利預期遭分析師下修 但仍優於同業

美國投資銀行 Oppenheimer 預警，微軟 (MSFT-US) 也會受技術支出 (IT) 放緩的衝擊。

該投行分析師 Timothy Horan 周二 (4 日) 將微軟股票目標價自 300 美元下調至 275 美元，主張電腦需求疲軟。

他寫道：「多個市場訊號表明，需求遭到破壞。個人電腦 (PC) 銷售顯然再次下滑，因為三星和美光科技 (MU-US) 上周稍晚均下修前景。」

三星和美光生產的記憶晶片用於消費電子產品、智慧手機和電腦。上個月英特爾 (INTC-US) 和 AMD (AMD-US) 高層承認，雖然上回發布財報時已悲觀預期整體 PC 市場前景，但如今 PC 市場的表現比預期更糟糕。

Horan 將微軟 2023 會計年度的每股獲利 (EPS) 自 9.95 美元下調至 9.54 美元，而根據 FactSet，華爾街預期共識為 10.11 美元。

然而，在美股周二大盤普遍樂觀的帶動下，微軟也大漲 8.14 美元或 3.38%，收每股 248.88 美元。S&P 500 上漲 3.06%、道指收高 2.8%。

微軟沒有立即回應對該分析師報告的置評請求。

歐洲經濟狀況也是關注焦點。Horan 寫道，「俄烏戰爭持續不斷，曾經最大的經濟區 (歐盟) 將面臨隨之而來的貧窮，這一切不會快速穩定下來。」

儘管經濟環境更加困難，但他整體上仍看好微軟。由於微軟在雲端運算領域長期具有優勢地位，他重申其「優於市場表現」的評級。

「我們持續認為，微軟在市占方面具有結構性優勢。在快速擴張的 2000 億美元雲端產業中，微軟是數一數二的供應商，掌握著可能是下個世代最關鍵的技術。」