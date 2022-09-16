Xbox主機和遊戲價格漲不漲？微軟高層說分明

《日本經濟新聞》周五 (16 日) 報導，微軟 (MSFT-US) Xbox 負責人史賓塞 (Phil Spencer) 向日本媒體表示，未計劃在日本等地調高 Xbox 遊戲主機或遊戲訂閱服務「Xbox Game Pass」的價格。儘管許多公司為反映日元貶值、美元升值所造成的成本上揚而陸續漲價，微軟仍著重於價格競爭力。

微軟的作法與調漲 PlayStation 5(PS5) 主機售價的索尼公司大相逕庭，預料日後將影響到兩者之間的競爭關係。

史賓塞負責的遊戲業務除了 Xbox 之外，還包括電腦和手機遊戲，以及採月費方式的 Xbox Game Pass 遊戲訂閱服務。他強調，微軟時時都在評估業務進展，目前並不打算調整遊戲主機和遊戲訂閱服務的價格。

索尼從 2022 年 8 月下旬開始，就陸續在美國以外的全球市場調漲 PS5 主機售價，以台灣市場為例， PS5 光碟版主機售價從原本的新台幣 15980 元調高至 17580 元，數位版主機也從原本的新台幣 12980 元調高至 14580 元，分別調漲 1600 元。

不過，微軟 Xbox Series X 和 Xbox Series S 遊戲主機售價從 2020 年 11 月上市至今不變。史賓塞表示，在消費者對於經濟感到不安的此時，凸顯 Xbox 的使用價值是很重要的。

微軟 Xbox 長期以來都在後頭拼命追趕索尼 PS5 和任天堂 Switch 等強大競爭對手，希望透過訂閱制的遊戲服務改變當今的市場局勢。

微軟也和南韓三星電子合作，自 2022 年 6 月起可利用三星的智慧電視遊玩遊戲，玩家們只需要準備遊戲控制器，不用另外購買遊戲主機就能玩數百種遊戲。

另外，史賓塞今年 1 月宣布微軟將砸下 687 億美元收購遊戲巨擘動視暴雪 (Activision Blizzard)，一般預料微軟將透過該筆收購案來強化元宇宙業務。不過英國反壟斷主管機關周四表示，由於微軟提供的資料未能緩解競爭疑慮，將深入調查此併購案。