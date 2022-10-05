橋水完成交棒！創辦人達里歐交出公司控制權、辭任CIO

橋水基金 (Bridgewater) 周二 (4 日) 宣布，創辦人達里歐 (Ray Dalio) 已辭去共同投資長的職位，並將公司控制權交棒給新一代投資人。

橋水基金表示，達里歐已把公司多數股權轉讓給董事會，但仍是這家公司的重要所有者，在辭去共同投資長一職後，達里歐仍是營運董事會的一員，且擁有新的職稱：創辦人兼投資長導師 (Founder and CIO Mentor)。

73 歲的達里歐在 1975 年成立橋水基金，2017 年卸任執行長後，去年底也辭去董事長職務，之後便專注在擔任公司的共同投資長，指導負責投資策略的委員會。

除了達里歐外，目前橋水的另外兩位共同投資長分別是 Bob Prince 和 Greg Jensen，Bar Dea 和 Mark Bertolini 則擔任橋水的共同執行長。

橋水早從 2010 年就開始啟動交接計畫，包含將達里歐在公司的部分股權，出售給外部投資人，例如德州教師退休基金、加拿大公共養老基金 (OMERS) 和新加坡主權財富基金 (GIC)。橋水近期也創立一個投資委員會，並正式確定成員。

幾位熟悉橋水的人認為，橋水基金今年的強勁表現，是讓達里歐決定退居二線的原因之一。

橋水旗艦基金「Pure Alpha 」在 2020 年初遭逢巨額虧損，創下歷史最糟表現，如今該公司已彌補這些虧損，甚至賺得更多。

據消息人士透露，今年截至 Q3，Pure Alpha 漲幅已達 34.6%，且自 1991 年推出該基金以來，平均每年漲幅達 11.3%。