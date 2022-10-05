Fed新任理事首次演說：壓低通膨需要一段時間 將拖累經濟成長

美國聯準會 (Fed) 新任理事傑佛森 (Philip Jefferson) 發表 5 月上任以來首次演說，強調通膨是他的首要擔憂，並認為壓低通膨可能還需要一段時間，在這個過程中，經濟成長可能因此減緩，雇主對人力的需求也會下降。

傑佛森在 5 月就任，是 Fed 最近新增的三名理事之一，這場談話內容顯示他的意見與 Fed 內部主流看法一致。

傑佛森周二 (4 日) 在亞特蘭大聯準銀的一場會議中說：「我在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 短暫期間，透過大膽行動處理高漲的通膨。我們也致力於採取進一步必要的措施。」

他表示，雖然最近幾個月的原油和汽油價格下跌，他仍擔心商品價格的波動，例如人們最關注的食品、房價等，將影響未來的通膨預期。

傑佛森首次公開談話顯示，他的看法和 Fed 內部主流意見一致。 (圖取自美國戴維森學院)

Fed 已經連三度升息 3 碼 (75 個基點)，把利率升到 3-3.25%，市場認為 11 月可能再度升息 3 碼。

美國勞工部周二公布的數據顯示，8 月職位空缺大減、雇主裁員略增，顯示勞動力市場降溫。

Fed 官員迄今一直抱持審慎樂觀的看法，希望靠升息抑制人力需求和薪資漲幅，同時仍實現經濟軟著陸。

傑佛森說，今年經濟成長的減速，可能足以緩和勞動力市場一部分的供需失衡問題，這已經可以從運輸樞紐、生產者物價等調查資料中得見。

舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 周二在紐約另一場的會議中表示，職缺下滑代表雇主聘僱需求減緩、勞動力市場的壓力減輕，也意味著 Fed 有更多空間可以對抗通膨，而不至於引發痛苦的工作機會流失。

戴莉說：「我們還有很多空間可以讓聘僱的速度下降，而不會落入大家最害怕、最痛苦的處境，也就是直接裁員。」她認為，當聘僱降到比較可以持續的水準，通膨指標也會下滑。