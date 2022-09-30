Fed「二把手」放鷹 稱對抗高通膨應避免過早降息

美國聯準會（Fed）「二把手」布蘭納德（Lael Brainard）周五（30 日）表示，央行為替通膨降溫，需要在一段時間內把利率維持在高處，而且必須避免過早降息。

布蘭納德表示，貨幣政策的重點是在高通膨環境下恢復物價穩定，而升息引起的「金融環境收緊的全面影響」將在經濟中發揮降低物價壓力的作用，不過這需要一些時間。

在這段時間內，貨幣政策需要在一段時間內維持在限制性區間，才能讓大眾相信通膨正在回歸目標水準，因此基於這些原因，Fed 要致力避免過早撤軍。

布蘭納德也指出，現在宣布戰勝物價壓力仍為時過早，美國與其他國家的通膨率非常高，不能排初出現更多通膨衝擊的風險。

至於 Fed 未來政策走向，她說目前不確定性仍高，對於未來適當利率區間仍有一系列預測，Fed 必須摸索前進道路，看看升息對經濟的影響，並將在未來的政策行動中「審慎且依賴數據的方式」採取行動。

全球金融市場面臨高度波動，美元兌主要貨幣匯率飆升，加劇大眾對 Fed 的國內任務可能在其他地區引發重大問題的擔憂。

對此，布蘭納德表示 Fed 正在密切觀察其政策行動如何影響全球經濟體，並聚焦那些因更多不利衝擊出現而加劇的金融脆弱性。

她列出全球部分地區可能遇到麻煩的領域，但並未具體說明問替似乎迫在眉睫，或問題嚴重到會改變 Fed 當前貨幣政策路徑的程度。

市場反應

美股主要指數受到 8 月核心消費者支出（PCE）物價指數增幅加速，恐引起 Fed 大幅升息的擔憂下走跌。截稿前，截稿前，道瓊工業指數下跌逾 50 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數上漲 50 點或近 0.5%，標普 500 指數跌 0.05%，費城半導體指數跌近 0.3%。

美國公債 10 年期殖利率跌至 3.716%、美元指數升至 112.32，金價上漲 0.51%，至每盎司 1,677.10 美元。

芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 3 碼的機率為 58.5%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 41.5%。