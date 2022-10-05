〈美股盤後〉推特飆超22% 道瓊猛升逾820點 收復30000點大關

澳洲央行週二 (4 日) 意外只升息 1 碼，加上美國 8 月職位空缺數降至 14 個月低點，顯示勞動力需求放緩跡象，重燃聯準會轉向更溫和升息的希望，美股主指週二延續反彈氣勢，道瓊飆漲逾 820 點，成功收復 30000 點大關，創自 2020 年 5 月以來最長連漲超過 2%。

能源股週二領軍向上，石油國輸出組織與夥伴國 (OPEC+) 週三開會前，市場傳出 OPEC+ 可能考慮日產量減少 200 萬桶，減產規模比預期大。

美債殖利率持續回落，推動科技股持續攀高，微軟和 Alphabet 漲幅超過 3%，同時，馬斯克律師團發函給推特確認馬斯克願意維持原價收購，令推特股價一飛沖天，收盤飆逾 22%。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.19 億例，死亡數突破 654 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (4 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊續揚，能源 (+4.34%)、金融 (+3.79%) 和非必需消費品 (+3.56% ) 領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王氣勢如虹。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.56%；Meta (META-US) ) 上漲 1.20%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.50%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.38%。

道瓊成分股勢不可擋。波音 (BA-US) 大漲 5.92%；Salesforce (CRM-US) 大漲 5.29%；高盛 (GS-US) 大漲 5.25%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 4.68%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.91%。

費半成分股連袂收高。Wolfspeed (WOLF-US) 狂升 8.92%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.66%；AMD (AMD-US) 上漲 2.71%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.39%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.32%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.71%；美光 (MU-US) 上漲 4.33%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.23%。

台股 ADR 普遍勁揚。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.14%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 7.52%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 7.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.06%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.56% 至每股 146.10 美元。歐洲議會週二以 602 票同意、13 票反對，以及 8 票棄權批准新的規則，自 2024 年秋季開始，Type C（USB-C）將成為歐盟境內所有智慧手機、平板電腦、攝影相機充電統一接頭規則。

收購案開審前不到兩週，馬斯克方週二致函推特表示，馬斯克願意繼續以每股 54.20 美元的原始報價完成推特收購。受此消息激勵，推特 (TWTR-US) 盤中多次停牌，收盤狂飆 22.24% 至每股 52.00 美元，創去年 11 月以來新高。

盤中受此消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 週二股價回吐多達 6.2% 的漲幅，一度短暫轉跌，收盤漲近 3% 至每股 249.44 美元。

特斯拉勁敵、電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 暴漲 13.83% 至每股 36.30 美元。 Rivian 宣布今年三季產量 7363 輛，交付 6584 輛，維持全年產量 25000 輛的預期不變。

通用汽車 (GM-US) 飆高 8.91% 至每股 35.80 美元。通用汽車第三季美國市場銷量增長 24% 至 555,580 輛，通用不但實現兩位數的增長，銷量也超越日汽一哥豐田。

記憶體大廠美光 (MU-US) 收紅 4.33% 至每股 53.96 美元。美光計劃未來 20 年以上投資高達 1000 億美元、在紐約州的克萊鎮 (Clay) 建造新廠，這個號稱全美最大的半導體製造廠預計明年開始建廠準備工作、2024 年開始施工、2025 年開始投產。

經濟數據

美國 8 月耐久財訂單月增率修正值報 - 0.2%，前值 - 0.2%

美國 8 月工廠訂單月增率報 0%，預期 0.2%，前值 - 1%

美國 8 月 JOLTs 職位空缺數報 1,005.3 萬，預估 1,077.5 萬，前值 1,117 萬

華爾街分析

LPL 金融首席經濟學家 Jeffrey Roach 認為，地區差異的擴大可能會使國家貨幣政策複雜化，然而，聯準會仍有望在下個月再升息 3 碼。

CaxtonFX 策略師 Michael Brown 表示：「實際上，聯準會現在只有把通膨降至 2% 的目標，除非通膨數據連續幾個月出現改善，否則很難想像聯準會會出現轉向鴿派，下個月聯準會升息 3 碼仍是我的基本假設。在這種情況下很難看多股市。」

Renaissance Macro Research 經濟主管 Neil Dutta 表示：「簡而言之，我們開始看到市場談論鴿派的一些事情，但我認為這不足以阻止 11 月再度升息 3 碼，所有的目光焦點都在週五的非農數據上。」

Ally 首席市場和貨幣策略師 Lindsey Bell 提到：「市場期望是一份不太熱也不太冷的『金髮姑娘』經濟報告，要讓股市持續上揚，非農就業數據必須符合或低於預期。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主