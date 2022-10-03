美銀警告：Fed須放慢升息腳步 以防信貸市場功能失靈

美國銀行策略師警告說，聯準會需要放慢升息步伐，以防止信貸市場功能失靈。

美銀分析師 Oleg Melentyev 和 Eric Yu 表示，當前困境的深度和廣度，以及債務與企業價值的比率，均高於 6 月的高點，他們所編制的信貸壓力指標 (CSI)，已經在上周被推至臨界線邊緣。

美銀在上周五報告中指出，如果 CSI 達到 75% 以上的臨界區域，聯準會將面臨意外後果的風險。

為取得平衡，聯準會將需要在下一次議息上，放緩或暫停升息腳步，讓經濟完全適應已經實施的所有極端緊縮政策，否則，可能導致債市出現「難以控制和修復」的功能障礙。

在聯準會最近一次升息以抑制通膨後，槓桿金融市場陷入困境。美國垃圾債券年初至今的虧損，勢將達到有記錄以來最嚴重的水準，而在難以吸引投資者的情況下，各銀行被迫擱置為槓桿收購融資。

根據 Refinitiv Lipper 數據，投資者因擔心經濟衰退而逃離風險資產，截至 9 月 28 日當周，從高收益債券撤資已達 30 億美元，從槓桿貸款撤資 19 億美元。

美銀表示，如果聯準會繼續加快升息步伐，高收益債信用利差可能升至約 600-650 個基點。數據顯示，上周五高收益債券的平均利差已經到達 561 個基點。