意外！澳洲央行只升息1碼 澳幣應聲大跌

澳洲央行周二（4 日）僅升息 1 碼（25 個基點），不如市場原估的 2 碼，並表示已大幅調高利率，引發澳幣匯價大跌，澳洲公債殖利率走低。

澳洲央行周二決議升息 25 個基點，將現金利率調高至 2.6%。在彭博調查的 28 名經濟學家中，只有七人預估升息 1 碼。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 說：「央行在短時間內大幅提高現金利率，考慮到這一點，並評估通膨和經濟成長展望，委員會決定本月將現金利率上調 1 碼。」不過，他仍表示，委員會預料未來一段時間會進一步提高利率。

澳洲決策官員注意到，澳洲是全球家庭負債最多的國家之一，而浮動房貸利率盛行，意味著央行升息效果顯著。

澳幣匯率周二盤中應聲重貶 1%，澳洲 3 年期公債殖利率大跌 58 個基點。

VanEck Associates 投資組合經理人 Cameron McCormack 說：「澳洲央行低估持續存在的通膨壓力，我們仍然看到創紀錄的零售銷售，薪資加速成長，我們處於 50 年來最吃緊的勞動力市場。」

彭博經濟學家 James McIntyre 則表示，澳洲央行選擇小幅升息，表明快速升息周期可能接近尾聲，「我們認為央行在未來幾個月會再升息 40 個基點」。