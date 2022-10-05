美股重點新聞摘要2022年10月05日

今日操盤前瞻

OPEC + 討論產量政策

紐西蘭央行公布利率決議

美國 9 月 ADP 新增就業、ISM 非製造業指數

Fed 新任理事首次演說：壓低通膨需要一段時間 將拖累經濟成長

美國聯準會 (Fed) 新任理事傑佛森 (Philip Jefferson) 發表 5 月上任以來首次演說，強調通膨是他的首要擔憂，並認為壓低通膨可能還需要一段時間，在這個過程中，經濟成長可能因此減緩，雇主對人力的需求也會下降。閱讀全文...

馬斯克證實按每股 54.20 美元價格完成推特收購

推特週二 (4 日) 提交修改後遞交監管方文件顯示，特斯拉執行長馬斯克有意按照 4 月收購協議的報價，以 440 億美元收購推特的交易。閱讀全文...

傳美國力阻 OPEC + 減產 主張經濟基本面不支持

知情人士表示，美國正大力勸說石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+)，盼能阻止後者在今日會議上做出大幅減產的決定。閱讀全文...

美國 8 月 JOLTS 職位空缺數創去年 6 月以來新低 就業市場降溫

美國勞工部周二（4 日）發布最新報告顯示，美國 8 月就業機會大幅減少，降幅創近兩年半來最大最大，透露就業市場開始降溫，而這對美國聯準會（Fed）官員來說是個喜聞樂見的訊號，因為他們正尋求不引發失業率飆升的情況下降低勞動力需求。閱讀全文...

美光計劃在紐約州投資 1 千億美元 蓋新半導體工廠

根據紐約時報（NYT）周二（4 日）報導，記憶體大廠美光（Micron）計劃在未來 20 年或更長時間內，在紐約州投資 1,000 億美元建立一座新廠，建廠準備工作將於明年開始並在 2024 年開始施工，預估 2025 年開始運作量產。閱讀全文...