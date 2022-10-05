美股連兩日大漲 華爾街堅定：只是熊市反彈

美股 10 月開局強勁，道瓊指數周一 (3 日) 和周二 (4 日) 大漲 1500 點，和標普 500 雙雙交出 2020 年初以來最佳兩日表現，但從滙豐 (HSBC)、瑞信 (Credit Suisse) 到高盛 (Goldman Sachs) 在內，華爾街多家投銀仍調降年底目標價，認為眼前走勢只是熊市反彈。

滙豐周二跟進瑞信、高盛、美銀等同業的行列，調降標普 500 年底目標價。滙豐認為，美股尚未完全反應升息對企業獲利及估值的潛在影響，標普顯然尚未觸底，對年底目標價從 4450 點砍為 3500 點。

滙豐策略師 Max Kettner 表示，標普面臨的估值風險「很可能延續到 2023 年」，未來幾個月大部分的下跌源自企業獲利能力下滑，標普 500 今年第 4 季最低可能跌到 3200 點。標普周二收盤上漲 3% 至 3790.93 點。

由於市場預期美國聯準會 (Fed) 可能轉向較不激進的升息，美債殖利率從逾 10 年高點回落，標普 500 兩日累積 5.7% 漲幅，暫時從 9 月重挫逾 9% 的壓力中喘口氣。

10 年期美債殖利率 (左) 和標普 500 指數 (右) 本周一、周二的走勢。

在滙豐之前，瑞信周一將標普的年底目標價大砍 10% 至 3850 點，高盛上個月把目標價從 4300 點下修至 3600 點，美銀上個月的目標價為 3600 點。

知名空頭、摩根士丹利的 Mike Wilson 認為，美股將進入熊市最後階段，標普 500 會在今年底或明年初落底，低點介於 3000 至 3400 點。

從振幅、估值、VIX 找底部

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 指出，一些可靠的歷史指標顯示，市場還沒有落底。「簡單來說，標普單日大漲超過 2%，不是健康市場的跡象。」

根據 Colas 的分析，雖然美股今年多次出現震盪的走勢，但在連兩日都上漲的情況下，股市通常會更加波動。

若是期待出現長期底部，標普單日震幅至少要在 3.5% 以上，例如 2022 年 10 月 (+3.5%)、2009 年 3 月 (+6.4%))、2020 年 3 月 (+9.4%)。以此標準來看，這兩天的反彈並非大盤的轉捩點。

再以席勒本益比來看，股市從 1870 年以來的長期平均估值為 16 至 17 倍，而標普經過周一的反彈後，目前為 28.2 倍，雖然脫離高於 30 的估值「危險區」，仍遠高於長期均值。

席勒本益比

Colas 還說，CBOE 波動率指數 (VIX) 至少要連續幾天收在 30 以上，才會出現「可交易」的反彈。