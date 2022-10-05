傳美國力阻OPEC+減產 主張經濟基本面不支持

知情人士表示，美國正大力勸說石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+)，盼能阻止後者在今日會議上做出大幅減產的決定。

多家外媒此前報導，OPEC + 考慮在周三 (5 日) 會議上決定每日減產 100-200 萬桶，藉此抬高油價，但對美國來說，此舉恐帶動汽油價格回升，加劇通膨，進而為拜登的期中選情蒙上陰影。

路透引述知情人士表示，拜登政府正向 OPEC + 國家表明，目前經濟基本面不支持減產，CNN 報導也稱，在拜登 (Joe Biden) 要求之下，美國能源、經濟和外交高級官員近期持續接觸科威特、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等中東盟國，企圖說服他們在會議上投票反對減產。

CNN 報導稱，在白宮越來越擔心潛在減產行動的情況下，遊說活動範圍已更加廣泛，除了能源和國安官員之外，白宮經濟和外交政策官員也都加入遊說行列，白宮同時要求財政部長葉倫 (Janet Yellen) 親自向波斯灣地區國家官員說明減產將如何傷害全球經濟，並使 OPEC 國家和美國的關係面臨巨大政治風險。

根據白宮向財政部分配的談話要點文件，美國認為減產前景「完全是場災難」，警告減產可能被視為具有敵意的行為 (hostile act)。

美國指出，長期來看，減產恐對價格造成更大的下行壓力，反而與大幅減產的目的背道而馳。他們的觀點是，現在減產將增加通膨風險，進而推升利率，最終招來更大的衰退風險。

美國國家安全會議 (NSC) 發言人 Adrienne Watson 表示，在 OPEC 採取行動以前，不會對 OPEC 的任何舉動發表評論，並重申，能源供給應該要滿足需求，以支持經濟成長並幫助全球消費者壓低能源價格，美方也會繼續針對這一點和盟國進行討論。