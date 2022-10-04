00919預估股利率達12.2% 展開募集瞄準存股族

台股高股息 ETF 規模與受益人數逐年增加，顯示投資氣氛熱絡，群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 今 (4) 日展開募集，有收益平準金機制，並且採季配息，且預估股利率高達 12.2%，瞄準存股族將成為最新的高息 ETF。

00919 是首檔高息 ETF 考量企業獲利成長率進行選股，所追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」，成分股是從台灣上市上櫃市值前 300 大股票，精選出 30 檔高股息股票，所選出來的成分股權重上限 10%，指數成分股定期於每年的 5 月以及 12 月進行成分股審核，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告的高息。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，高息資產除了具備易漲抗跌的特性外，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值明顯優於一般資產，因此深受台灣存股族的熱愛，存股族以及高股息 ETF 投資人最喜歡的三大特色分別為：1. 領高息、2. 會填息，3. 存越久領越多。

首先，00919 所追蹤的指數於 2017~2022 年，指數股利率最高 12.2%，最低 6.7%，今年至今更是高達 12.2%，平均 8.6%。二、領完高息會填息部分，指數過去 5 年填息率 100%。指數期間總報酬高達 136.7%，超越大盤含息總報酬的 114.3%。三、至於存越久領越多，觀察持有指數一到五年的股利報酬率，一年 7.18%、二年 18.7%、三年 32.6%、四年 48.8%、五年 64.7%；持有一到五年的年化股利報酬率分別是 7.8%、9.4%、10.9%、12.2% 以及 12.9%。數據顯示存越久領越多。

市面上既有高息 ETF 有 9 檔，每檔都各具特色，有的講求高配息，但表現無法填息，有的講求績效抵禦市場波動而穩定配息，高息 ETF 究竟要怎麼挑選呢？財富管理專家表示，好的高息 ETF 要具備「高股息 + 好績效 + 平準金」的挑選準則，精準掌握高息股、搶先佈局明年潛力高息股，且不需要頻繁換股便可以達到。