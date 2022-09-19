第10檔台股高息ETF誕生 00919唯一雙位數股利率募集倒數

市場第 10 檔台股高息 ETF 即將問世，群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 今 (19) 日宣布，所追蹤的指數股利率飆破 12.2%，是唯一雙位數股利率的台股高息 ETF，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告的高息，預計將於 10 月 4 日開始募集

國人一向愛以 ETF 存股，根據投信投顧公會統計至 8 月底資料顯示，台股 ETF 的規模攀升至新高，來到 7743.16 億元，受益人數 383 萬 9992 人也是新高，而其中最受存股族青睞的台股高息 ETF，也從去年的 7 檔增加至今 9 檔，未來加入 00919 就共有 10 檔，規模也從去年年底的 1848.75 億至 8 月底增加為 3003.09 億，顯示出台股 ETF 人氣仍然持續暢旺，特別是台股高股息 ETF。

00919 採取每季配息，該 ETF 成份股篩選參考最新股利公告，而非歷史或預估高息，再進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋；同時，並著重 EPS 成長率，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，簡單來說就是透過精準掌握「高息股 + 搶先佈局明年潛力高息股」兩大原則，不需要頻繁換股便可以達到「高股息 + 好績效」，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。

以台股高股息 ETF 來說，講求的就是高配息率，因此投資人可參考基準指數歷史股利率，觀察包括：臺灣精選高息指數、臺灣高股息指數、MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數、台灣加權指數，各主要台股指數歷年股利率表現，其中，00919 所追蹤的臺灣精選高息指數股利率歷年平均 8.6% 最佳，遠勝臺灣高股息指數 7.1%、MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數 5.7%、台灣加權指數 4.3%。而今年臺灣精選高息指數股利率更高達 12.2% 遠勝其他指數，也是唯一雙位數股利率的台股高息 ETF。

謝明志進一步說明，每年 5/20 以前所有台股掛牌企業需公佈當年度股利政策，由於股利政策全數公佈後，高息股較易受到資金青睞，股價更易受到拉抬，而群益台股精選高息 ETF 於 5 月底審查過後，6 月初隨即將符合條件的高息股納入 ETF 中，調整時間剛剛好，預期也將更受惠於資金動能。

與其他高息 ETF 有何不同也備受矚目，謝明志表示，5 月 20 日全數台股上市櫃企業宣告股利後，群益台灣精選高息 ETF 會在 5 月底將已配息的個股排除，其他檔台股高息 ETF 則可能會將已配息的個股納入 ETF 當中，可見 00919 更適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。