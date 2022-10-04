紐約聯準銀總裁：利率未達限制性水準 緊縮之路仍長

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一 (3 日) 表示，即使通膨降溫跡象乍現，但潛在通膨壓力仍處高檔，且聯準會 (Fed) 還沒將利率升至限制性水平，未來還有一大段路要走。

威廉斯在一場演說中表示：「通膨率明顯還太高，持續的高通膨破壞了經濟釋放潛能的能力。雖然緊縮政策已開始讓需求降溫，並減少通膨壓力，但我們的工作還沒有完成。」

威廉斯沒有針對貨幣政策的下一步發表看法，僅表示央行會繼續推進讓需求降溫的行動，使通膨重回 2% 目標。

威廉斯坦言，較低的經濟成長和較高的失業率，很可能是 Fed 抗通膨過程中會產生的副作用。他預估今年經濟成長接近持平，明年僅溫和成長，且到了明年底，失業率預料自目前的 3.7% 升至 4.5%。

威廉斯解釋，包含借貸、抵押貸款利率和股價在內等用來衡量金融狀況的廣泛指標，對支出的支撐作用已明顯減弱，這導致房市疲軟，消費者和企業支出也浮現放緩跡象。

根據上月公布的利率點陣圖，Fed 官員預估政策利率將在今年底升至 4.4%，明年底升至 4.6%。目前基準利率區間為 3-3.25%，這代表 11 月會議仍可能再升息 3 碼 (75 個基點)。

由於擔心 Fed 的行動恐破壞金融市場，使美國經濟陷入衰退，部分市場參與者開始質疑升息的必要性，也有人認為，通膨飆漲最嚴重的時期已經結束，物價壓力將自行消散。

對此，威廉斯承認部分項目確實正在降溫，例如商品價格，但這還不夠，因為商品需求仍高，且勞動力市場和服務還存在供不應求的情況，這導致通膨廣泛擴散，需要更長一段時間才能降溫。

他預估，美國通膨率可能在明年降至 3%，且未來幾年持續接近 2% 的目標水準，強調 Fed 會盡一切努力壓低通膨。

威廉斯說：「為了實現供需平衡，從而壓低通膨，貨幣政策必須發揮作用，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 正為此採取強而有力的行動。」他並表示，行動的速度有多快以及利率最終會升到多高，取決於數據和經濟形勢發展。