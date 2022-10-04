〈美股盤後〉十月開局反彈火力強 道瓊飆逾760點

英國減稅政策髮夾彎、糟糕的經濟數據、美債殖利率暴跌，皆讓華爾街吃下定心丸，美股十月份首個交易日喜迎反彈，科技、能源股買氣熱絡，四大指數集體收紅，道瓊週一 (3 日) 飆漲逾 760 點，標普收紅近 2.6%，創逾兩個月最大單日漲幅，特斯拉逆勢收黑。

數據方面，市場迎來本月首個壞數據，9 月 ISM 製造業指數降至 50.9，遠低市場預期的 52.2，也不及 8 月的 52.8，創 2020 年 5 月來新低，顯示製造業擴張速度減慢。

政經消息，由於市場來到「壞消息就是好消息」的模式，投資人猜測週一糟糕的數據，讓聯準會可能不那麼激進升息，預測 11 月會議升息 2 碼的機率為 40% 左右。

不過，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，貨幣政策尚未對美國經濟產生限制影響，支持持續升息來對抗通膨。

聯合國機構週一警告，貨幣政策引發的全球經濟衰退可能對發展中國家造成特別嚴重的後果，並呼籲聯準會暫停升息、制定新戰略。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週一表示，如果各國政府的財政政策與緊縮貨幣政策同步配合，則可以避免全球衰退。

英國財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 上週日 (3 日) 證實，放棄取消針對年收入 15 萬英鎊以上徵收 45% 個人所得稅計畫，髮夾彎舉措安撫了市場情緒。

市場傳出 OPEC + 可能在 10 月 5 日維也納舉行的會議上，討論每日減產 100 萬桶，相當於全球供應的 1%，此消息推動能源價格與能源股強升。此外，俄羅斯副總理 Alexander Novak 傳出可能出席該會議，這可能對歐盟帶來壓力，因為 Novak 已被美國列入制裁名單。

俄羅斯上週五正式吞併烏克蘭的 4 個俄軍佔領區，俄羅斯總統普丁簽署「加入俄羅斯聯邦的新領土」條約文件，俄羅斯下議院週一批准將四個區域併入俄羅斯的法律。

多家外媒引述消息人士報導，拜登政府本週晚些公布一系列新規定，擴大美國半導體技術出口到中國的管制，試圖阻止中國取得用於超級電腦和資料中心的晶片。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.18 億例，死亡數突破 654 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (3 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數攀升，能源、材料和資訊科技領軍大漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王勢不可擋。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.08%；Meta (META-US) ) 上漲 2.16%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.55%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.37%。

道瓊成分股普遍收高。雪佛龍 (CVX-US) 大漲 5.61%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.36%；波音 (BA-US) 上漲 4.1%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.79%；嬌生 (JNJ-US) 跌 0.1%。

費半成分股氣勢如虹。科林研發 (LRCX-US) 大漲 6.47%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.27%；AMD (AMD-US) 上漲 4.34%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.75%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.27%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.66%；美光 (MU-US) 漲 3.23%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.07%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.01%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.20%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.06%。

企業新聞

美國最高法院週一再次駁回蘋果對高通 (Qualcomm) 專利的上訴。此外，摩根士丹數據顯示，9 月份蘋果 App Store 收入下降約 5%，這是 2015 年有紀錄以來的最大降幅，分析師表示隨著經濟放緩，蘋果客戶的支出可能會減少，App Store 服務營收可能面臨挑戰。蘋果 (AAPL-US) 隨大盤收紅 3.08% 至每股 142.45 美元。

瑞士第二大銀行瑞士信貸驚傳可能瀕臨破產，儘管瑞信高層極力滅火，喊話自家資金狀況和流動性無虞，但市場仍擔憂雷曼兄弟破產引發金融海嘯的慘劇可能重演。瑞信 ADR (CS-US) 開盤後大跌逾 10%，隨後震盪收紅 2.30% 至每股 4.01 美元。

美國電動車大廠特斯拉第三季全球交車量為 343830 輛，打破歷史紀錄，但交車量仍不如分析師預期。特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 8.61% 至每股 242.40 美元，創 4 個月來最差單日表現。

美國煤炭自 2005 年有數據以來首次突破每噸 200 美元，推動煤炭生產商大漲。Consol Energy(CIEX-US) 飛漲 7.18% 至每股 68.94 美元。

美國健身器材新創公司 Peloton (PTON-US) 飆漲 7.79% 至每股 7.47 美元。Peloton 週一宣布將在美國所有 5,400 家希爾頓品牌飯店擺設飛輪健身車， 以試圖擴大業務範圍。

美國科技巨頭 Meta (META-US) 收紅 2.16% 至每股 138.61 美元。臉書母公司 Meta 推出 AI 軟體工具，可以提供開發人員在 Nvidia 和 AMD 晶片間切換的靈活性。

經濟數據

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 終值報 52，預期 51.8，前值 51.5

美國 9 月 ISM 製造業指數報 50.9，預期 52.2，前值 52.8

華爾街分析

CFRA 投資策略師 Sam Stovall 表示：「標普指數在 9 月份下跌了 9% 以上，考慮到市場賣超程度，週一的反彈並不令人意外，但現在 ISM 製造業指數弱於預期，建築支出也是如此，投資人現在猜測也許聯準會不會那麼激進升息。」

有「末日博士」之稱、著名經濟學家 Nouriel Roubini 預期，美國債市危機重重，今年底美國經濟將硬著陸，美股可能下跌 40%。

Hedgeye Risk Management 創始人 Keith McCullough 2022 年初看空股債市，此後市場暴跌，但 McCullough 仍然看跌，建議投資人轉向防禦型資產，好比現金、美元、黃金和收益性股票。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主