Fed鷹王布拉德仍支持升息 認為英國局勢不會影響美國經濟

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周四（29 日）仍重申升息對抗通膨的立場，並認為英國的局勢不會影響到美國經濟。

布拉德表示，觀察代表聯準會（Fed）官員對未來利率預期的點陣圖就能發現，聯邦公開市場委員會（FOMC）確實預估今年還會有相當幅度的升息行動，同時認為市場已經消化這點消息，做出正確的解讀。

雖然英國大規模減稅引發的金融市場動盪，但他明確表示，這不會讓 Fed 停止收緊貨幣政策， Fed 決心將政策利率維持在合適的水準，以便對通膨施加有意義的下行壓力。

他進一步解釋：「英國看到的波動主要和金融市場需要對此定價有關，因此美國跟著出現一些波動，但這實際上並未影響美國的通膨或實質成長變化。」

布拉德強硬的立場與同日稍早克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）傳達的訊息一致。梅斯特接受財經媒體 CNBC 採訪時表示，官員決心將利率提高至被視為限制性的水準。

梅斯特表示，未來一年通膨預期判定的實質利率必須進入正值，並在該水準維持一段時間，但 Fed 甚至還沒有讓聯邦基金利率達到限制性水準。

被問及美國經濟衰退是否會阻止她支持升息時，梅斯特說：「我們必須採取必要措施保持保持物價穩定，所以不會。」

根據 Fed 公布的點陣圖，到今年年底，利率預期中值將達到 4.4%，這意味著在 11 月和 12 月的剩下兩次會議上，Fed 將總共升息 125 個基點，也暗示在下次會議上升息 3 碼（75 個基點）的可能性。

截稿前，芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 3 碼的機率為 61.7%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 38.3%。