「景氣風向球」南韓9月出口增幅兩年最低 刷新1997年以來連續入超紀錄

南韓 9 月出口以將近兩年來最緩慢的速度成長，反映全球需求趨於疲軟，加上韓元大幅貶值、能源和商品價格高漲，南韓進口額持續攀升，出現連續六個月出現貿易逆差，寫下亞洲金融風暴迄今最長的連續入超紀錄。

南韓貿易部周六 (1 日) 公布，9 月出口成長 2.8%，遜於市場預估的 2.9%，也是 2020 年 10 月以來最小增幅。

南韓是全世界第一個公布貿易數據的國家，晶片、汽車、面板、智慧手機都是外銷主力，有景氣風向球的稱號。目前世界各國為了打擊通膨紛紛升息，不只打擊市場需求，也影響南韓貿易。

貿易部的報告顯示，9 月進口躍增 18.6%，超過市場預估的 16.4%，但比 8 月的 28.2% 和緩。這使得 9 月出現 37.7 億美元貿易逆差，連續第六個月入超，寫下 1997 年以來最長紀錄。

全球經濟壟罩在衰退烏雲之下，未來幾個月亞洲的出口展望仍不佳。Kiwoom 證券分析師 Yu-mi Kim 說：「受到外部需求減弱和基期效應影響，南韓出口將進一步減弱，同時，由於進口成長預料仍相對強勁，貿易逆差可能繼續擴大。」

各品項中，半導體、鋼鐵的出口分別年減 5.7%、21.1%，但汽車出口猛增 34.7%，可充電電池的出口也勁增 30.4%。

以目的地區分，9 月對美外銷成長 16%、對日出口成長 2.5%，但對中國和歐盟出口分別年減 6.5%、0.7%。

這個亞洲第四大經濟體的出口曾在 6 月萎縮，當時歐美和中國經濟降溫，對南韓出口商品的需求急凍。