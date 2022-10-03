下一個雷曼？瑞信傳安撫大客戶 保證流動性無虞

知情人士透露，瑞士信貸高層在周末安撫大客戶與投資人，保證流動性和資金狀況無虞，在市場擔憂瑞信恐怕會淪為下一個雷曼之際，瑞信試圖化解市場對其財務狀況的憂慮。

倫敦金融時報（FT）報導，上周五（30 日）瑞信信用違約交換（CDS）利差飆高後，高層主管就忙著打電話。上周該公司債券違約的保險成本飆升 15%，衝上 2009 年以來最高水準。CDS 利差升高，凸顯投資人擔心瑞信的財務情況。

瑞信一名主管說：「團隊在周末與大客戶和交易方積極交涉，我們也接到來自頂級投資人的電話，帶來支援的訊息。」

該主管否認瑞銀已正式與投資人洽談增資的傳聞，表示在瑞信股價跌至新低、借貸成本上揚之際，瑞信避免採取這類做法。

瑞信執行長 Ulrich Koerner 希望投資人能讓該銀行有醞釀新策略的時間，且天數不用 100 天，但在市場動盪下，投資人似乎覺得時間太久。

Koerner 上周五向全公司發出備忘錄，試圖安撫員工對資金狀況和流動性的疑慮。他說，在 10 月 27 日提出新策略前，將定期向員工更新消息。

獲瑞信聯繫的一名企業主管表示，他認為瑞信是「歐洲最糟的大銀行」，但不會馬上就面臨危險；「我不認為這是危機，該銀行股價下跌，是反映其困境與缺乏解決方案」。

在網路論壇 Reddit 上，網友對瑞信 CDS 事件議論紛紛，甚至臆測瑞信可能是下一家破產的金融機構，擔憂 2008 年銀行系統性風險重演。

知名 ABC 財經記者 David Taylor 上周六在推特上說：「可靠消息指出，一家國際大型投銀面臨危機」。瑞信被認為是事主，在經歷資管機構 Archegos 爆倉、Greensill 破產等衝擊後，瑞信股價從 14.9 瑞郎重摔至 3.92 瑞郎。