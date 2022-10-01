電動車、自駕技術ETF 9月崩跌近15% 史上第二糟

由於市場擔心經濟衰退恐減緩車廠營收，一個電動車和自動駕駛汽車關鍵 ETF 9 月表現慘淡，股價大跌近 15%。

Global X 自動駕駛和電動車 ETF (DRIV-US) 周五 (30 日) 下跌 1.76%，收在 20.12 美元，較該股 52 周高點下挫 37% 以上，為該 ETF 自 2020 年 3 月以降最大月度跌幅，當時整體股市劇烈下跌。

投資越來越擔心，就算發生經濟衰退恐也無法延遲聯準會 (Fed) 升息的步伐，這會讓需要貸款採購新車的消費者和企業備感壓力。

由於供應緊繃令一些經銷商抬高價格，消費者已疲於應對較過往更高的標價。據 J.D. Power 估計，8 月份售出的新車平均交易價格達 46259 美元，創下史上最高紀錄。

TrueCar 分析師 Zack Krelle 認為，這樣的高價已令消費者卻步，尤其通膨還讓消費者其他開銷也增加，再加上不斷的升息無疑是雪上加霜。

Krelle 指出，以購買同款車來說，消費者每月車貸若想比照去年金額，就被迫要支出更高的頭期款，更加考驗消費者的負擔能力。「升息就會測試消費者的負擔能力。」

倘若美國陷入經濟衰退，車廠獲利恐下滑，這令福特等汽車巨頭的股票承壓：

以 9 月表現而言，福特 (F-US) 下挫 27%、通用汽車 (GM-US) 下跌 18%，以及福斯下跌 13%。這 3 檔股票均包含在該 ETF 的持股中。

此外，大部分的電動汽車和自動駕駛領域的供應商和初創公司股票也承壓，而這些股票占該 ETF 大部分投資組合。

經濟衰退不僅會限制車廠投資新技術的能力，且更高的利率、以及可能伴隨經濟衰退而來的市場疲軟，也會讓較小型公司更難向其他投資者籌措更多資金。

大多數主要車廠已為經濟衰退做好準備，但電動車和自駕領域的小公司恐舉步維艱。一些過去幾年吸引投資者目光的公司恐還需要一段時間才能取得可持續性獲利，且未來幾年可能還需要額外注資。

一些公司甚至恐在後續幾個季度都不具有意義的營收，更別談獲利，例如涵蓋該 ETF 組成內的電動車電池新創公司 QuantumScape (QS-US)，該股 9 月下跌 21%。

該 ETF 組成份子中，其他 9 月股價大跌的個股包括：光學雷達公司 Luminar Technologies (LiDAR-US) 下跌 13%；

中國電動車廠蔚來汽車 (NIO-US) 和小鵬汽車 (XPEV-US) 分別下跌 20% 和 34%；

電動貨卡製造商尼古拉 (NKLA-US) 下挫 35%。