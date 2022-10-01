英特爾金雞母Mobileye申請美國IPO上市

英特爾 (INTC-US) 旗下 Mobileye 部門週五 (30 日) 已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件，申請在美國進行首次公開招股 (IPO)。受此消息激勵，英特爾 (INTC-US) 盤後股價小幅上揚 0.3%。

將 Mobileye IPO 上市是英特爾扭轉其核心業務的更廣泛戰略的一環。

Mobileye 計劃在那斯達克的 A 類普通股上市，股票代碼為「MBLY」，承銷商有多達 24 家，包括；摩根士丹利、Evercore ISI、巴克萊、花旗集團等。

英特爾沒有提及上市後仍持有的 Mobileye 股數，但此前英特爾曾表示有意保留 Mobileye 的大多數股權。

儘管週五的文件並未包括股票的目標價，英特爾此前稱將在 IPO 中為 Mobileye 尋求 300 億美元的估值。

英特爾曾表示有意保留 Mobileye 的大多數股權 (圖片：AFP)

英特爾 2017 年以 153 億美元收購總部位於以色列的 Mobileye，涉足無人駕駛汽車市場，預估到 2030 年這一市場的市值將達到 700 億美元。

自英特爾收購 Mobileye 以來，Mobileye 業績蒸蒸日上，業務增長速度一直高於其母公司，儼然成為英特爾的金雞母。Mobileye 近年收入增長強勁，從 2019 年的 8.79 億美元、到 2020 年的 9.67 億美元，再到去年的 13.9 億美元，營收規模遠遠領先於輝達 (NVDA-US)。

英特爾此前透露，將利用 Mobileye 上市的部分資金來建立更多座晶圓廠，因為英特爾打算利用其晶片設計及製造等垂直專業，擴大晶圓代工服務，近期更頻頻向蘋果喊話，矢言奪回代工訂單。