福特市值一日蒸發70億美元 汽車供應鏈改善速度可能比想像中緩慢

福特汽車 (Ford) 預告通膨將導致第 3 季成本額外多出 10 億美元，周二 (20 日) 收盤暴跌逾 12%，創 11 年來最大單日跌幅，市值一口氣損失約 70 億美元，同業通用汽車 (GM) 也下挫。分析師擔憂汽車業者可能需要更多時間，才能從供應鏈問題中復原。

福特 (F-US) 周一盤後發布第 3 季初步財報，並提及缺料和通膨問題，導致周二收盤暴跌 12.3% 至每股 13.09 美元，在標普 500 指數中敬陪末座。FactSet 資料顯示，這是福特自 2011 年 1 月 28 日以來最大單日跌幅，當年福特曾因財報不如預期重摔 13.4%。

通用汽車 (GM-US) 周二也下挫 5.6%，以每股 39.06 美元作收。

德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 說：「整個汽車業界的晶片和零件問題改善速度，看起來似乎比預期緩慢。」

福特的預警令一些分析師感到意外，擔心汽車供應鏈改善速度可能比想像中緩慢。(圖: AFP)

福特周一盤後警告，通膨導致本季 (第 3 季) 的供應鏈成本額外多出 10 億美元，預估調整後席稅前利潤 (EBIT) 介於 14 億至 17 億美元，遠低於上季和去年同期水準，也不如分析師預估的接近 30 億美元，但全年財測維持不變。

此外，由於部分零件短缺，半成品汽車的庫存水準仍將居高不下，本季結束時 (9 月 30 日) 可能仍有約 4 萬至 4.5 萬輛，但有信心在今年年底前讓這些車組裝完成並且全數賣出。福特預定 10 月 26 日公布財報。

部分分析師對福特的預警感到訝異，因為眾多車廠中，福特直到不久前仍是相較有能力因應供應鏈問題的一家公司。儘管如此，目前尚無分析師調降對福特的投資建議評等。

美銀證券分析師 John Murphy 說：「過去幾個月以來，總經面的消息顯示供應鏈逐步改善，因此福特的說法讓人有些意外。」

從聯邦快遞 (FDX-US)、奇異 (GE-US)、麥當勞 (MCD-US)，到最近的福特，各行各業都警告需求不振、供應鏈障礙頑強難解，以及經濟衰退的可能性正在升高。

福特的庫存問題呼應通用先前的說法，可能代表車廠仍在與零件短缺的問題奮戰。通用 7 月曾說，正試圖降低半成品的庫存水準，但與福特一樣維持全年財測不變。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 說：「高通膨相關的供應鏈成本，似乎比晶片荒有更高機率反覆出現，代表部分影響可能延續到 2023 年。」

然而也有一些分析師質疑，這可能是福特獨有、而非整個業界的問題。通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 周二受訪時說，供應鏈的問題持續減緩，情況正在改善。

福特在過去六個交易日中已經下跌四天，今年來跌幅達 35%，遠超過標普的 19%。