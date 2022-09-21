自動駕駛雷達霸主 小摩喊買Luminar：聚焦3級以上技術才有看頭

摩根大通分析師表示，自動駕駛汽車技術公司 Luminar Technologies 可望成為最大的自動駕駛汽車雷達純供應商，而 Velodyne Lidar 恐失之交臂。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 與其團隊的研究報告給予 Luminar (LAZR-US) 股票「加碼」評級 (等同買進)，給予 Velodyne (VLDR-US) 股票「減持」評級 (等同賣出)。這兩家公司都販售光學雷達 (即光學檢測和測距技術)，用在自動駕駛技術上猶如車輛的眼睛，可追蹤遠距離的物體。

雖然汽車產業仍對哪一種雷達最棒爭論不休，但摩根大通分析師已做出「未來十年贏家」的判斷。Chatterjee 認為 Luminar 將在 2030 年以冠於同業的強勁營收登上龍頭寶座，因為該公司聚焦所謂 3 級以上的應用。

駕駛輔助技術分為 5 個等級，而 3 級以下的級別對人力監督的依賴程度較高，等級 0 就是完全手動控制的汽車。賓士 (Mercedes-Benz) 目前與 Luminar 合作，去年年底推出一款 3 級自動駕駛認證的車，為車廠先例。

Chatterjee 預測 Luminar 營收 60 億美元，2030 年領導產業的獲利能力接近每股 7.25 美元。Luminar 周二 (20 日) 大漲 4.61%，收每股 9.53 美元，但今年迄今仍有逾 43% 的跌幅。

分析師對該股設有 2023 年 12 月目標價在 30 美元。

反觀 Velodyne ，分析師認為該公司在與車廠建立合作關係上取得的成功有限。「我們預估，該公司將難以將其在光學雷達 (LiDAR) 領域的領先地位轉化為更廣泛的工業應用，並將其轉化為最大營收機會，即汽車市場。」

除了汽車，Velodyne 的雷達傳感器還用於道路網的數位地圖繪製。Velodyne 沒有立即回應置評請求。

該公司預估，Velodyne 2030 年營收 8.06 億美元，每股獲利不到 1 美元。Velodyne 周二大跌 5.36%，收每股 1.06 美元，今年迄今跌逾 77%。

Luminar 和 Velodyne 並非光學雷達產業唯二企業，其他同業還有 Cepton (CPTN-US) 和 Innoviz (INVZ-US)。