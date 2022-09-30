美股全面重挫 各天期美債殖利率普遍走低

美國國債殖利率周五 (30 日) 全線下跌，由於未來可能升息導致股指大幅拋售，標準普爾 500 指數周四 (29 日) 收於 2022 年低點。

美東時間清晨 6 點 40 分，指標 10 年期國債殖利率下降 5.5 個基點至 3.692%；10 年期殖利率本周走勢劇烈波動，一度飆升至 14 年高點，然後在周三 (28 日) 交易盤中創下 2020 年以來最大單日跌幅。

對政策最敏感的 2 年期國債殖利率下跌 2.3 個基點至 4.145%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

市場對 Fed 經濟政策和未來可能繼續升息的擔憂一直對市場構成壓力，Fed 官員一系列強硬言論加劇了這種情緒。他們明確表示，對抗持續通膨是 Fed 的首要任務。

舊金山 Fed 行長戴利周四表示，她對 2023 年高達 5% 的利率上升感到滿意，而克利夫蘭 Fed 行長塔梅斯特在接受 CNBC 採訪時表示，她認為沒有理由放慢升息步伐。

與此同時，投資人對利率上升過快和導致經濟衰退的擔憂正在上升。

Fed 官員的一系列發言將於周五繼續進行。

市場還將密切關注個人支出和收入數據的發布，預計該數據將小幅走高。尤其是個人支出數字是衡量通貨膨脹和利率上升對普通民眾經濟福祉產生影響的關鍵指標。