Vanda Research：一旦蘋果、特斯拉也大跌 散戶將投降

近來美股大跌，谷歌 (Google) 搜尋趨勢數據顯示，投資人對股市的興趣似乎已消退，專家表示，一旦蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 也開始大幅下跌，散戶有可能投降。

從數據來看，散戶對股價的興趣已經降至 2020 年 2 月的水準。2020 年 3 月中旬，美股因疫情封城暴跌，與股市相關的關鍵字搜尋達到高峰，此趨勢直至 2021 年底都維持在高檔。然而，近期與道瓊工業平均指數、蘋果和特斯拉相關的關鍵字搜索，已恢復常態。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 表示，關鍵字搜尋是觀察散戶興趣的可靠指標，可藉此判斷誰真正在帶動市場。

Colas 也指出，股價崩跌通常會吸引市場目光。對股市的憂慮將抑制消費者支出，從而降低物價。但是，只有在消費者關注股價時，推導機制才會有效。

另外，Vanda Research 的數據顯示，蘋果和特斯拉對散戶的投資組合表現變得越來越重要，這兩檔股票的任何跌勢都可能引發新一波賣壓。

該機構估計，蘋果和特斯拉在普通散戶的投資組合中占比約為 34%。蘋果因優質財務狀況備受青睞，而特斯拉在過去幾年的因股價迅速崛起吸引了大批散戶，並導致機不敢輕易做空。也使得兩檔表現優於大盤。

不過，該機構也表示，這兩檔股價若是大幅下跌，都可能成為壓垮散戶投資組合的最後一根稻草，迫使他們認輸並在股市掀起新一輪拋售潮。