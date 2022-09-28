美股上演大屠殺 羅素3000今年市值蒸發逾13兆美元

美股近期走勢震盪，難以擺脫低迷的市場情緒，從 Bespoke Investment Group 提供的數據可見，今年迄今的美股拋售範圍廣且程度深，追蹤全美 3000 家市值最大上市公司的羅素 3000 指數，總市值一共蒸發超過 13 兆美元，科技五大巨頭市值分別大減 5000 億美元。

數據顯示，羅素 3000 指數今年至今已跌 24%，其中幾家大型公司甚至較 52 周高點崩跌至少 60%。

Bespoke 還發現，截至周一 (26 日) 收盤，羅素 3000 成分股平均較 52 周高點下跌 41.7%，這代表這些股票平均需反彈 71.5%，才能回到原來的高點。

按個股來看，指數內共 5 檔成分股市值崩跌超過 5000 億美元，分別是微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、臉書母公司 Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US)，也就是所謂的科技五大巨頭。

另外，有 18 檔成分股市值蒸發超過 1000 億美元，包含特斯拉 (TSLA-US)、摩根大通 (JPM-US) 和家得寶 (HD-US) 等；有 5 檔成分股自 52 周高點下跌 60%，例如 Meta、輝達 (NVDA-US)、Netflix(NFLX-US)、Adobe(ADBE-US) 和 PayPal(PYPL-US)。

分析師說：「這是一場貨真價實的股市大屠殺，不像我們在金融危機或是網路泡沫破裂時期看到的那樣。」

分析師指出，有四大類股較 52 周高點下滑約 50%，包含通信服務 (-51.8%)、非必需消費品 (-49.8%)、科技 (-49.4%) 和醫療保健 (-48.4%)，即使是表現相對較佳的能源股，也較 52 周高點跌了 36.9%。

羅素 3000 指數各板塊中，通信服務、非必須消費品、科技和醫療保健股跌幅較大，普遍較 52 周高點跌約 50% (圖：MarketWatch)

羅素 3000 周二 (27 日) 近乎持平，收盤小跌 0.11% 至 2107.46 點；道瓊工業指數回吐早盤近 400 點的漲幅，終場收跌 125.82 點或 0.4%；繼周一 (26 日) 收近兩年最低後，標普 500 指數周二再跌 0.2%。