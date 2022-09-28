10年期美債殖利率短暫升破4% 標普期貨觸及2020年12月來新低

美股週二 (27 日) 盤後時段，隨著 10 年期美債殖利率短暫突破 4%，美股主指期貨持續動盪，標普 500 指數期貨一度跌至 2020 年 12 月來新低。

截稿前，標普期貨跌 0.71%，那斯達克 100 期貨跌 0.98%，道瓊期貨下滑 173 點。美國 10 年期美債殖利率在 3.98% 高位徘徊，稍早一度突破 4%，自 2010 年以來首見。對利率政策敏感的 2 年期美債殖利率暫報 4.2953%。美元指數升破 114。

標普和道瓊指數週二正常交易時段收黑，創連續第六個交易日跌勢，那指收紅 0.25%，三大指數均處於熊市當中，這有時可能是華爾街的逢低買入的時機點，但許多投資專家對拋售結束抱持懷疑態度。

許多投資專家對拋售結束抱持懷疑態度 (圖片：AFP)

隨著風險資產動盪不安，經濟衰退擔憂加劇，SVM 資產管理公司的投資總監 Neil Veitch 認為，預計今年剩餘時間總體經濟形勢仍將相當困難。

iCapital 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 認為：「就全面衰退結果的定價而言，市場肯定還沒走到盡頭，股票估真的職需要降到非常低的水平，但我們還沒走到那步。」

Delos Capital Advisors 首席投資策略師 Andrew Smith 表示：「如果我們開始看到 2 年期美債殖利率出現好轉，同時開始看到美元趨弱，那麼市場就可能從這些極度超賣的情況中反彈，但我很難想像，企業財報獲利會有好消息。」

Smith 還補充：「債券和匯市劇烈波動意味著某些事情發生了，等待這些訊號消退可能是明智之舉。」