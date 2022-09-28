10年期美債殖利率14年來首度升逾4% 英國央行將購長債

指標 10 年期美國國債殖利率在周三 (28 日) 短暫突破 4%，達到 2008 年以來最高，因為市場接收了 Fed 理事們的評論以及英國最新的政策聲明。

美東時間早上 7:45，10 年期美國國債殖利率下跌 1.4 個基點至 3.949%，稍早一度觸及 4.019% 的高點。

殖利率和價格走勢相反。一個基點等於 0.01 個百分點。

英格蘭銀行表示將購買長天期的英國債券以穩定其暴跌的貨幣後，指標利率從 14 年高點回落。

英格蘭銀行表示，「如果這個市場功能繼續失調或惡化，將對英國的金融穩定構成重大風險。這將導致融資條件無端收緊，並減少流向實體經濟的信貸。」

2 年期英國國債殖利率下跌 15 個基點至 4.6% 左右，而英國 10 年期國債殖利率下跌近 27 個基點至 4.24%。

交易員評估本周幾位 Fed 理事的評論，美國國債殖利率近日一直在上漲。他們普遍鷹派的語氣向許多分析師和投資者暗示，將實施進一步升息。

舊金山 Fed 總裁戴利隔夜回應了這種情緒，她表示 Fed 在降低通膨方面態度「堅決」。

芝加哥 Fed 總裁埃文斯周二 (27 日) 的語氣略有不同，他擔心升息過快的可能性。他還表示，對能夠避免經濟衰退仍然「謹慎樂觀」。

交易員預計 Fed 理事將發表進一步的經濟評論，這可能會進一步說明 Fed 的政策方針。這包括 Fed 理事鮑曼和主席鮑爾的演講。