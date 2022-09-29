〈台股盤前要聞〉鴻海擴大投資墨國廠、央行出手阻貶台幣 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，鴻海公告增資 2 家共 5.58 億美元 (約新台幣 178 億元)，擴大墨西哥等海外電動車布局；資金持續匯出，新台幣貶值壓力山大，央行在上半年已進場淨賣匯 82.5 億美元阻貶新台幣，以維持匯率動態穩定。以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

鴻海擴大墨西哥等海外電動車布局

鴻海 (2317-TW) 昨 (28) 日公告，分別增資子公司 FOXTEQ SINGAPORE PTE. LTD. 及 PCE Technology de Juarez S.A. de C.V. 共 5.58 億美元，約新台幣 178 億元，擴大在墨西哥等海外電動車布局。閱讀全文...

央行阻貶新台幣 央行上半年淨賣匯 82.5 億美元

資金持續匯出，新台幣貶值壓力山大，根據中央銀行發布的業務報告指出，今年以來國內匯市出現美元超額需求，央行在上半年已進場淨賣匯 82.5 億美元阻貶新台幣，以維持新台幣匯率動態穩定。閱讀全文...

英特爾揭露先進製程進度 Intel 18A 測試晶片今年底前試產

英特爾 (INTC-US)2022 Intel Innovation 大會在台灣時間 28 日凌晨 0 時登場，執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 在會中揭露先進製程發展新進度，他表示，Intel 18A 測試晶片正在設計中，今年底前將試產。閱讀全文...

英特爾並發表代號 Raptor Lake 的第 13 代 Intel Core 桌上型電腦處理器系列，並計劃擴大開發者雲端規模，讓客戶能在新晶片上市前試用，藉此吸引更多應用程式開發人員使用其處理器。閱讀全文...

星宇迎解封商機明年可望虧轉盈 後年轉上市

星宇航空 (2646-TE) 昨 (28) 日表示，隨著 10 月禁團令即將解除，需求將逐步釋放，明年可望轉虧為盈，而以目前機隊規模來看，達到上市標準不是問題，後年即可轉上市掛牌。閱讀全文...

SEMI 下修晶圓廠設備支出 1 成 估今年約 990 億美元

SEMI 國際半導體產業協會昨 (28) 日公布最新晶圓廠預測報告，將今年全球晶圓廠設備支出總額自原預估的 1090 億美元，下修至 990 億美元，下修幅度達 10%，但仍看好整體支出年增約 9%、可創歷史新高，明年也維持正成長。閱讀全文...

國泰金：台灣出口斷崖式下滑 再下修今年 GDP 至 3.2%

國泰金 (2882-TW) 昨 (28) 日舉行第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會，計畫協同主持人徐之強表示，全球景氣趨勢下滑，台灣 8 月出口又出現斷崖式下滑，該團隊在度下修今 (2022) 年經濟成長率 (GDP) 預估值至 3.2%，更首次預測明年成長率「不保 3」，且比央行預估的 2.9% 還低。閱讀全文...

鴻海科技日將登場 不只電動車 低軌衛星也成焦點

鴻海 (2317-TW) 將在 10 月 18 日舉辦鴻海科技日 HHTD22，活動主視覺設計也在昨 (28) 日出爐，延續「3+3=∞」主軸，特別以衛星鏈的光點連線意象，突顯鴻海以電動車為核心，進一步延伸低軌衛星，自動駕駛、車用軟體以及半導體方面的應用展示。閱讀全文...