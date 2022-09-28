〈央行報告搶先看〉阻貶新台幣 央行上半年淨賣匯82.5億美元

資金持續匯出，新台幣貶值壓力山大，根據中央銀行發布的業務報告指出，今年以來國內匯市出現美元超額需求，央行在上半年已進場淨賣匯 82.5 億美元阻貶新台幣，以維持新台幣匯率動態穩定。

美國強勢升息吸引資金回流，拖累新台幣持續貶值，新台幣對美元匯價逼近 32 元關卡，央行總裁楊金龍明 (29) 日將赴財委會進行業務報告，外界關注央行對於資金持續流出、新台幣貶值的看法。

根據今天剛出爐的報告內容來看，央行表示，美國升息、外資大舉調節台股並匯出資金，導致新台幣對美元今年以來已重貶 13%，儘管新台幣對美元貶值，但相對主要貨幣，其匯率仍相對穩定。

央行表示，今年以來，國內匯市呈現美元超額需求，為維持新台幣匯率動態穩定，央行今年上半年已經進場淨賣匯 82.5 億美元，以阻貶新台幣。

央行指出，台灣屬小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，對於維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。

央行強調，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓與韓元等主要貨幣，反映本行採行管理浮動匯率制度的成效良好，有利廠商之報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。

另外，截至今年 8 月底，外匯存底為 5455 億美元，較去年底減少 29 億美元，主要反映本行為維持外匯市場秩序而淨賣匯，以及主要貨幣對美元貶值，致其折計成美元之金額減少。

截至今年 6 月底，央行外幣流動性約為 6914 億美元，包括官方準備資產為 5542 億美元、其他外幣資產 423 億美元、以及其他未來一年內可使用之外幣流動性 949 億美元。