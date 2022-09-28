鴻海增資二子公司共178億元 擴大墨西哥等海外電動車布局

鴻海 (2317-TW) 今 (28) 日公告，分別增資子公司 FOXTEQ SINGAPORE PTE. LTD. 及 PCE Technology de Juarez S.A. de C.V. 共 5.58 億美元，約新台幣 178 億元，擴大在墨西哥等海外電動車布局。

鴻海透過子公司 ECMMS Precision Singapore Pte. Ltd. 增資 PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.，金額 3.61 億美元、近新台幣 115 億元。

據了解，PCE Technology de Juarez S.A. de C.V. 是鴻海在墨西哥的子公司，鴻海除了在當地擴充電動車零組件產能外，也規劃同步展開電池相關零組件布局。

另外，鴻海透過另一子公司 FOXTEQ HOLDINGS INC. 增資轉投資 FOXTEQ SINGAPORE PTE. LTD.，金額 1.97 億美元、約新台幣 62.7 億元，主要是因應後續海外布局資金需求。

鴻海先前透過 FOXTEQ SINGAPORE PTE. LTD. 與印尼 Indika 能源公司共同透過子公司，成立合資公司 Foxconn Indika Motor (FIM)，將在印尼當地製造商用電動車以及電池。